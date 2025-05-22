محافظ الفيوم يشهد حفل وداع حجاج الجمعيات الأهلية (صور)

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حفل توديع حجاج بيت الله الحرام، الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية للعام الحالي 1446هجري/ 2025 ميلادي، الذي نظمته محافظة الفيوم، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وسلم المحافظ جوازات السفر، وتذاكر الطيران للحجيج، حضر الاحتفال الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

توجيهات المشرفين والحجاج

وشدد محافظ الفيوم، علىتوفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية كاملة، لأداء مناسكهم في يسر، ومساعدتهم على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وطالب محافظ الفيوم، الحجاج بأن يمتثلوا لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتجنب الوقوف في الشمس لفترات طويلة، وعدم التزاحم، حتى نهاية الرحلة ويعودوا إلي أرض الوطن بسلامة الله، وأن يعملوا على استغلال القيم الروحية فى أداء المناسك، فالحجيج هم ضيوف الرحمن، مطالبًا إياهم بأن يكونوا سفراء لمصرنا الحبيبة داخل الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يدعو لها بالخير بأن يحفظها الله وأهلها من كل مكروهٍ وسوء.

المتقدمون وضوابط اختيار القرعة

وأوضحت الدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، أنه تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام 1176 مواطنًا، وبلغت حصة المحافظة 270 حاجًا، تم اختيارهم من خلال القرعة الإلكترونية التي أجريت بمبنى وزارة التضامن الاجتماعي، منهم 136 حاجًا وحاجةً من بندر ومركز الفيوم، و78 من مركز إطسا، و27 من مركز سنورس، و18 من مركز أبشواي، و6 من مركز طامية، و5 من مركز يوسف الصديق، كما تم اختيار 6 مشرفين لمرافقة الحجاج، منهم 2 من مديرية التضامن الاجتماعي، و4 من الجمعيات الأهلية، تم اختيارهم وفقًا للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه سيتم تقسيم الحجاج الي 6 مجموعات، كل مجموعة 45 حاجًا وحاجة، وتم توفير مشرف لكل مجموعة، وتم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج، لتعريفهم بمناسك وأركان الحج، كما تم شرح الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، حتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.

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