الإثنين 26 مايو 2025
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محافظات

توفير فرص عمل ورعاية صحية في لقاء محافظ الفيوم بالمواطنين

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين بالفيوم، فيتو

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، بشركات ومصانع القطاع الخاص، وتوفير مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب توفير مشروعات تنموية للأولى بالرعاية، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

 

فرص عمل بالقطاع الخاص

كان  محافظ الفيوم، استمع الي عدد من مطالب الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، ومتابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة لذلك.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير  الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأولى بالرعاية، وبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، والعمل على توفير كرسي متحرك لمسن غير قادر على الحركة، والتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة، والتأمين الصحي من جانب، ومسئولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية من جانب آخر، لتوفير الدواء اللازم لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية.

مشروعات تنموية

كما وجه محافظ الفيوم، بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والمرأة المعيلة ـ خاصة الأولى بالرعاية وذوى الهمم ـ من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو من خلال برنامج "مشروعك"، في إطار دعم المشروعات الصغيرة لتكون نواة لمشروعات أكبر مستقبلًا، بهدف الإنتقال بالأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر والاعتماد على النفس.

توفير الرعاية الصحية

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم، بالتنسيق مع مدير مرفق إسعاف الفيوم، لتوفير سيارة إسعاف مجهزة، لنقل رجل مسن من منزله يعانى من مرض السرطان وغير قادر على الحركة، للعرض على اللجان الطبية المختصة، وتوفير ما يلزمه من إجراءات وأدوية، كما وجه مسئولي مديرية الصحة، بالإسراع في عرض طفلة تعاني من إعاقة ذهنية على اللجنة المختصة، لبيان إمكانية منحها "كارت الخدمات"، والتنسيق مع مسئولي إحدى المؤسسات أو الجمعيات الأهلية لتوفير العلاج اللازم لطفل مصاب بحروق جسيمة، وكذا توفير أمبولات كالسيوم لسيدة مسنة، فضلًا عن سرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية.

 

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ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم،  وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك، مع تجهيز الأكشاك بالبضاعة اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما وجه بدراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية توفير وحدات سكنية لها بمساكن الإيواء، مشددًا على مسئولي مختلف القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها من خلال الأطر القانونية.

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