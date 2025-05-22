محافظ الجيزة يناقش استعدادات طرح 2130 مدفنا بطريق الفيوم

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات اليوم، وذلك لمناقشة عدة موضوعات تخص المشروع وعلى رأسها الاستعداد للطرح الجديد لحجز المدافن الجاهزة بقطاع (س) بطريق الفيوم.



اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات

وناقش المحافظ مع الحضور الإجراءات والتجهيزات الجارية لطرح حوالي 2130 مدفنًا خلال الفترة المقبلة وكذلك القيمة التقديرية الخاصة بها.

كما ناقش المحافظ مع الحضور إجراءات الطرح والإعلان ونُظم السداد والترسية والتي ستجري بنظام القرعة الإلكترونية وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المحددة في هذا الشأن.

واطّلع المحافظ على بنود كراسة الشروط الخاصة بالطرح موجهًا بضرورة تضمين كافة الشروط والإجراءات بصورة واضحة وسلسة للتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدّم للحصول على المدافن التي يتضمنها الطرح على أن يتم عرض المقترح النهائي للاعتماد للسير في إجراءات الإعلان عن الطرح للجمهور عقب إجازة عيد الأضحى المبارك والذي سيتضمن موعد طرح كراسة الشروط وشروط التقديم وذلك على موقع البوابة الإلكترونية والصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة علي مواقع التواصل الإجتماعي.

كراسة الشروط الخاصة بطرح الجبانات



كما ناقش المحافظ مع أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع موقف متحصلات المدافن الجاهزة بقطاع (ب) بطريق الفيوم وكذلك الطلبات المقدَّمة من المواطنين بشأن سداد المتأخرات الخاصة بالمدافن بقطاع (أ) بطريق الفيوم.

حضر الاجتماع كل من إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبا المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والدكتور محمد جابر، المستشار القانوني للمحافظة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات.

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