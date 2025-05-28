الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

إخلاء سبيل ولي أمر اعتدى على معلم ابتدائي في الفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت نيابة مركز طامية الجزئية بمحافظة الفيوم، إخلاء سبيل ولي أمر طالب، بعد اتهامه باقتحام فصل في مدرسة عبد الكريم سليمان الابتدائية بقرية فرقص، وإصابة معلم بالمدرسة، وتحطيم مكتب مدير المدرسة، وطالبت النيابة بالتقرير الطبي للحالة الصحية للمعلم،  ومعاينة مسرح الواقعة بالمدرسة، كنا طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

تعدى ولي أمر علي معلم بمدرسة ابتدائية

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، يفيد بحضور " نبيل.م.أ "، معلم بمدرسة عبدالكريم سليمان الابتدائية، وحرر محضر يتهم فيه " محمد.خ.ح " ولي أمر التلميذ "حسام "، بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله خلال امتحانات اليوم الأخير للمرحلة الابتدائية.

وجاء في محضر التحقيق أن المعلم منع التلميذ من الغش، فأبلغ التلميذ والده الذي اتي مهرولا الي داخل المدرسة متوجها إلي المعلم أثناء أداء عمله داخل لجنة سير الامتحان، ووجه له عدة لكمات في الوجه والجسد ما أصابه بكدمات وسحجات متفرقة، وأكد التلميذ ما جاء في أقوال المعلم.

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 كما جاء بتحقيقات مركز شرطة طامية أيضا في أقوال ولي الأمر، أن المعلم هو من بدأ بالتعدى عليه أثناء معاتبته لمنع نجله من الغش، كم تبين بأن الواقعة ليست الأولى لولي أمر التلميذ فقد سبق له التعدي علي مدرسة منذ فترة وتم إنهاء النزاع وديا، وجار إحالة المحضر وطرفي المشاجرة للنيابة المختصة.

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