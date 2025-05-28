رفض يغشش ابنه، ولي أمر تلميذ بالابتدائية يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم

أصيب معلم بمدرسة عبد الكريم سليمان الابتدائية التابعة لإدارة طامية التعليمية بمحافظة الفيوم بكدمات وسحجات في وجهه، في مشاجرة مع ولي أمر أحد التلاميذ أثناء امتحانات أمس الثلاثاء.

وحرر المعلم شكوى بالإدارة التعليمية، كما حرر المحضر رقم 14813 لسنة 2028، جنح مركز شرطة طامية.

اصل الحكاية

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز طامية، يفيد بحضور "نبيل.م.أ"، معلم بمدرسة عبد الكريم سليمان الابتدائية، وحرر محضر يتهم فيه "محمد.خ.ح" ولي أمر التلميذ "حسام"، بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله خلال امتحانات اليوم الأخير للمرحلة الابتدائية.

أقوال أطراف المشكلة في التحقيقات

وجاء في محضر التحقيق أن المعلم منع التلميذ من الغش، فأبلغ التلميذ والده الذي أتى مهرولًا إلى داخل المدرسة متوجهًا إلى المعلم أثناء أداء عمله داخل لجنة سير الامتحان، ووجه له عدة لكمات في الوجه والجسد ما أصابه بكدمات وسحجات متفرقة، وأكد التلميذ ما جاء في أقوال المعلم.

كما جاء بتحقيقات مركز شرطة طامية أيضًا في أقوال ولي الأمر، أن المعلم هو من بدأ بالتعدي عليه أثناء معاتبته لمنع نجله من الغش، كم تبين بأن الواقعة ليست الأولى لولي أمر التلميذ، الذي سبق له التعدي على معلمة منذ فترة وتم إنهاء النزاع وديا، وجار إحالة المحضر وطرفي المشاجرة للنيابة المختصة.

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