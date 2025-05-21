طريقة عمل كفتة اللحم بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل كفتة اللحم، كفتة اللحم من مشتقات اللحوم الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل كفتة اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة اللحم.

مكونات عمل كفتة اللحم:-

نصف كيلو لحم مفروم يفضل أن يكون مخلوط بين لحم الضأن والبقر

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم

ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

رشة قرفة (اختياري)

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

طريقة عمل كفتة اللحم:-

في وعاء عميق، يخلط اللحم المفروم مع البصل والبقدونس جيدا.

يضاف الملح والفلفل والبهارات ويعجن الخليط حتى تتجانس المكونات تماما.

تشكل الكفتة على شكل أصابع أو كرات حسب الرغبة.

توضع في الثلاجة لمدة 15 إلى 30 دقيقة لتتماسك.

تشوى على الفحم أو في مقلاة غير لاصقة أو تدخل الفرن حتى تنضج وتتحمر من الجانبين.

يمكن تقديمها مع الأرز، الخبز، الطحينة أو السلطة.

يمكن إضافة القليل من فتات الخبز أو البيض للمساعدة في تماسك الكفتة.

يمكن تقديمها مع صلصة الطماطم لإضفاء نكهة مختلفة.

طريقة عمل كفتة اللحم

ولعمل كفتة الحاتى

مكونات عمل كفتة الحاتي:

نصف كيلو لحم مفروم (يفضل أن يكون بنسبة دهون معتدلة)

بصلة كبيرة مبشورة

2 فص ثوم مهروس (اختياري)

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

سيخ حديدي أو خشبي (للتشكيل)

فحمة صغيرة (لإضفاء نكهة الشواء)

طريقة عمل كفتة الحاتي:

ضعي اللحم المفروم في وعاء عميق، وأضيفي إليه البصل المبشور بعد تصفيته من الماء الزائد، ثم أضيفي الثوم، والملح، والتوابل، والبقدونس.

اعجني الخليط جيدًا بيديكِ حتى تتماسك المكونات وتتجانس، يُفضل وضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك أكثر.

شكلي الكفتة على السيخ (أو أعواد خشبية مبللة) على شكل أصابع متوسطة السمك والطول.

يمكن شوي الكفتة على الفحم للحصول على نكهة الحاتي الأصلية.

أو شويها في الفرن على حرارة 200 مئوية لمدة 20-25 دقيقة، مع تقليبها حتى تنضج جيدًا.

للحصول على نكهة الفحم سخني قطعة فحم حتى تشتعل، ضعيها في ورقة قصدير داخل صينية الكفتة، وأضيفي قليلًا من الزيت عليها ثم غطي الصينية بسرعة واتركيها لعدة دقائق لتتشرب الكفتة نكهة الفحم.

قدمي كفتة الحاتي مع الخبز البلدي، الطحينة، وسلطة خضراء أو أرز بالشعرية.

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