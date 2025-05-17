طريقة سهلة وبسيطة لتحضير شاورما اللحم مثل الجاهزة

تعتبر شاورما اللحم من أشهر وألذ الأكلات السريعة في مصر والعالم العربي، حيث تجمع بين النكهة الغنية للحم المتبل والتوابل العطرية، وتقدم بطرق متنوعة ترضي جميع الأذواق.

ونقدم في التقرير التالي طريقة تحضير شورما اللحمة خطوة بخطوة بطرقة سهلة وبنفس طعم المطاعم، وفقًا لموقع “WebMD”.

المكونات الأساسية لتحضير شاورما اللحم

لتحضير شاورما لحم ستحتاج إلى المكونات التالية:

اللحم، يفضل استخدام قطعيات طرية مثل لحم الفلتو أو الستيك أو حتى لحم الريش، ويجب تقطيع اللحم إلى شرائح رقيقة جدًا ومتساوية الحجم قدر الإمكان لضمان نضجها بشكل متساوٍ وسريع. الكمية تعتمد على عدد الأفراد، ولكن عادة ما يستخدم حوالي 1-1.5 كيلو جرام من اللحم.

التتبيلة

هي سر النكهة المميزة للشاورما وتتكون التتبيلة عادة من مزيج من:

الزبادي، حوالي نصف كوب إلى كوب واحد حسب كمية اللحم.

عصير الليمون أو الخل، ربع كوب.

الزيت النباتي: يحافظ على طراوة اللحم أثناء الطهي ويمنحه لمعانًا. حوالي ربع كوب.

التوابل

البهارات المشكلة (بهارات الشاورما)، وهي مزيج خاص يتكون عادة من الكمون، الكزبرة، القرفة، القرنفل، الفلفل الأسود، وجوزة الطيب. يمكن شراءها جاهزة أو تحضيرها منزليًا. حوالي ملعقتين كبيرتين.

البابريكا، لإضافة لون ونكهة مدخنة خفيفة. حوالي ملعقة كبيرة.

الكركم، نص معلقة

الثوم المفروم أو البودرة، 3-4 فصوص مفرومة أو ملعقة كبيرة من البودرة.

البصل المفروم أو البودرة، نصف بصلة مفرومة ناعمًا أو ملعقة كبيرة من البودرة.

الملح والفلفل الأسود

خطوات تحضير شاورما اللحم

في وعاء عميق، اخلط الزبادي، عصير الليمون أو الخل، الزيت النباتي، جميع التوابل (البهارات المشكلة، البابريكا، الكركم، الثوم، البصل، الملح، الفلفل الأسود). قلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضف شرائح اللحم إلى التتبيلة وقلبها جيدًا حتى تتغطى جميع الشرائح بالتتبيلة من جميع الجوانب. غطِ الوعاء وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ويفضل تركها طوال الليل للحصول على أفضل نكهة وتطرية. كلما زادت مدة النقع، أصبح اللحم أكثر طراوة وتشرّب النكهة بشكل أعمق.

طريقة الطهي: هناك عدة طرق لطهي شاورما اللحم في المنزل:

في الفرن: سخّن الفرن إلى درجة حرارة عالية (حوالي 200 درجة مئوية). رص شرائح اللحم المتبلة على صينية خبز كبيرة أو على شبكة موضوعة فوق صينية. أدخل الصينية إلى الفرن واترك اللحم ينضج لمدة تتراوح بين 15-20 دقيقة، مع التقليب بين الحين والآخر حتى يصبح ذهبيًا وينضج تمامًا.

على الشواية: سخّن الشواية جيدًا وادهنها بقليل من الزيت. رص شرائح اللحم المتبلة على الشواية وشوّحها لمدة 2-3 دقائق لكل جانب حتى تنضج وتحصل على علامات الشواء المميزة.

في المقلاة: سخّن مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضف قليلًا من الزيت. أضف شرائح اللحم المتبلة تدريجيًا (تجنب تكديس المقلاة) وقلّبها حتى تنضج وتتحمر من جميع الجوانب. قد تحتاج إلى طهي اللحم على دفعات للحصول على أفضل نتيجة.

تجهيز الساندويتشات

سخّن الخبز العربي قليلًا على صينية أو في مقلاة جافة. افتح الخبز وادهنه بكمية مناسبة من الطحينة. أضف شرائح شاورما اللحم المطبوخة، ثم أضف السلطة والمخللات حسب الرغبة. يمكنك أيضًا إضافة البطاطس المقلية إذا كنت تفضل ذلك.

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