محافظ القليوبية يهنئ طالبة لفوزها بالمركز السابع في مسابقة تحدي القراءة العربي

تقدم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالتهنئة إلى الطالبة مريم إبراهيم عبد العزيز سيد أحمد، الطالبة بالصف الثاني الابتدائي بمعهد المنشأة الصغرى كفر شكر لفوزها بمنطقة القليوبية الأزهرية، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في الموسم التاسع من مسابقة تحدي القراءة العربي.

وقد أشرف على لجنة الإعداد والمتابعة والتنسيق للمسابقة بمنطقة القليوبية الأزهرية فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وشارك في اللجنة كل من ماهر محمدي، وأحمد ربيع، والأستاذة منى عجمي، وأحمد محمود.

وكانت النتائج على مستوى المحافظة قد أسفرت عن فوز 10 طلاب يمثلون جميع المراحل التعليمية، بينما أسفرت التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية عن فوز الطالبة مريم، ونسأل الله تعالى لها دوام التوفيق والنجاح.

وتقدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وجميع العاملين بالمنطقة وإداراتها ومعاهدها للطالبة وأسرتها ومعهدها بخالص التهاني والتبريكات.

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