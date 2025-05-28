إطلاق المرحلة 27 من مبادرة "كلنا واحد" بالقليوبية

أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" بمحافظة القليوبية، وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك اعتبارًا من 25 مايو حتى نهاية شهر يونيو 2025م بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

إطلاق المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" بمحافظة القليوبية

وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردى اللحوم والخضار والفاكهة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والزيادة الاستثنائية فى أعداد المنافذ لتصبح (2633 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية) بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

بالإضافة إلى إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع والمنتجات الغذائية بالمناطق الأكثر إحتياجًا والتي كان من ضمنها محافظة القليوبية.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تم التنسيق مع 44 من الأماكن الترفيهية "دور السينما - ملاهى الأطفال" بتقديم نسب خصم تصل إلى 20% بمختلف كافة محافظات الجمهورية، وأيضا تم التنسيق مع شركة النساجون الشرقيون لاستمرار توفير منتجاتها للمواطنين من خلال 248 فرع بنسبة تخفيض تصل إلى 70%.

بالإضافة إلى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1100 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg

ويأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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