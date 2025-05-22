الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية على وادي ريحان وصور وبعلبك في لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وادي ريحان وصور وبعلبك في لبنان.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة باستخدام طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة تول جنوبي لبنان.

قائد الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته ضد بلدنا

 ومن جانبه قال الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إن العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته المتواصلة ضد بلدنا وأهلنا ويواصل احتلال أجزاء من أرضنا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للأراضي اللبنانية وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين سلطات الاحتلال وحزب الله.

وقبل 5 أيام، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة العديسة جنوب البلاد.

 

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

 وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالب الشهر الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك: إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال لبنان بعلبك الجيش اللبناني

مواد متعلقة

غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان

مصر أم الدنيا وبيروت ست الدنيا أبرزها، رسائل رئيس لبنان من قلب القاهرة

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمود الخطيب

مصير شهادات الادخار بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

مدافع ريال مدريد يعلن رحيله قبل كأس العالم للأندية

أحمد السقا يكشف مفاجأة حول كواليس انفصاله عن مها الصغير ودور شقيقته

مفاجأة صادمة عن زلازل كريت وتأثيرها على مصر (فيديو)

150 ألف إسترليني خلال عام، أحمد السقا يقدم أدلة إنفاقه بسخاء على مها الصغير

تفاصيل بيان البنك المركزي بعد خفض الفائدة

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

أسعار الفائدة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مصيبة تسلب الإيمان، الأزهر يحذر من الإباحية ويوجه رسالة مؤثرة للشباب

الأزهر يوضح ما يجب على الحاج فعله قبل أداء فريضة الحج (فيديو)

هل يجوز للتجار رفع أسعار السلع بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية