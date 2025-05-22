غارات إسرائيلية على وادي ريحان وصور وبعلبك في لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وادي ريحان وصور وبعلبك في لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة باستخدام طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة تول جنوبي لبنان.

قائد الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته ضد بلدنا

ومن جانبه قال الجيش اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إن العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته المتواصلة ضد بلدنا وأهلنا ويواصل احتلال أجزاء من أرضنا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للأراضي اللبنانية وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين سلطات الاحتلال وحزب الله.

وقبل 5 أيام، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة العديسة جنوب البلاد.

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالب الشهر الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك: إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

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