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خارج الحدود

أول تعليق من حماس بشأن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء

مطار صنعاء، فيتو
مطار صنعاء، فيتو

قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن العدوان الصهيوني المتكرر على مطار صنعاء يمثل امتدادًا لسياسة العدو المجرم في استهداف الدول العربية، عبر الاعتداء السافر على المنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لسيادة الدول.

 نهج العربدة الصهيونية في المنطقة

وشددت حماس في بيان لها على أن العدوان الإسرائيلي تعبير واضح عن نهج العربدة الصهيونية في المنطقة، دون أدنى احترام للقانون الدولي أو الأعراف الإنسانية.

 العدوان الهمجي على مطار صنعاء

وذكرت حماس في بيانها، أن هذا العدوان الهمجي على مطار صنعاء يأتي في سياق محاولات يائسة من حكومة مجرم الحرب نتنياهو، لثني اليمن  والحوثيين عن مواقفهم الأصيلة في دعم وإسناد شعبنا في غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة.

وختمت الحركة بيانها بالقول: وهو ما يستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف هذا العدوان الصهيوني، ووضع حدٍّ لجرائمه المتواصلة بحقّ شعبنا وشعوب أمتنا.

تدمير آخر طائرة فى مطار صنعاء 

جدير بالذكر أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن تدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد.

وقال في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك"، متوعدا بتدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد.

وأضاف كاتس أن "الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا"، متابعا: "المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة".

إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية

وأوضح ‏، ان "جماعة الحوثي ستكون تحت الحصار البحري والجوي"، مؤكدا ‌أن دولة الاحتلال ستواصل إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية ونستهدف المطار والبنية التحتية مرارا.

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حماس مطار صنعاء استهداف الدول العربية إبادة جماعية مستمرة المقاومة الفلسطينية

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