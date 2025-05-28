جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير آخر طائرة مدنية في مطار صنعاء

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو قصف أهدافا لجماعة الحوثى في العاصمة اليمنية صنعاء".

تدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد

وقال في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك"، متوعدا بتدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد.

وأضاف كاتس أن "الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا"، متابعا: "المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة".

إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية

وأوضح ‏، ان "جماعة الحوثي ستكون تحت الحصار البحري والجوي"، مؤكدا ‌أن دولة الاحتلال ستواصل إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية ونستهدف المطار والبنية التحتية مرارا.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية.

منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي

وقال في بيان له: "رصد الجيش إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لاعتراض هذا التهديد".

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