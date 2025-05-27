حملات مكبرة للتفتيش على الاشتراطات البيئية بفايد في الإسماعيلية (صور)

شنت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة للتفتيش على المحال التي تعمل في مجال بيع الدواجن الطازجة واللحوم المجمدة ومحال بيع وشوي الأسماك ومحال بيع المأكولات الشعبية والمخابز ؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

تكثيف الحملات

وصرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، وإدارة شئون البيئة بالمركز والمدينة، بالقيام بالتفتيش على تلك المحال في مركز ومدينة فايد.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

استخراج رخص مزاولة النشاط

وأكدت أنه تم التنبيه على أصحاب تلك المحال التجارية بضرورة استخراج رخصة لمزاولة النشاط والحصول على الموافقة البيئية، مع ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية بكل نشاط، وفي حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تنفيذ خطة إدارة شئون البيئة

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

مضيفة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة إدارة شئون البيئة؛ للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بكل نشاط بالمراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية أصحاب المحال التجارية من الأضرار الناجمة من عدم تطبيق الاشتراطات البيئية وضرورة الحفاظ على البيئة.

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