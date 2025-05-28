10 نصائح للأمهات للاستفادة من الإجازة الصيفية مع الأبناء بعيدًا عن الشاشات

نصائح للأمهات للاستفادة من الإجازة الصيفية، مع انتهاء العام الدراسي، تبدأ العائلات في الاستعداد لفصل الصيف، تلك الفترة التي طالما انتظرها الأطفال للراحة والاستجمام.



إلا أن هذه الفترة قد تتحول إلى مصدر قلق للأمهات إذا لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح، خصوصًا مع تعلق الأبناء الشديد بالأجهزة الإلكترونية.

وفي ظل هذا الواقع، تسعى الكثير من الأمهات لإيجاد بدائل ممتعة ومفيدة تبعد أبناءهن عن الشاشات وتخلق لحظات حقيقية من التواصل والترابط الأسري.

أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الإجازة الصيفية فرصة ذهبية لتقوية الروابط الأسرية، وتنمية قدرات الأبناء، وتعديل بعض السلوكيات السلبية الناتجة عن الإفراط في استخدام التكنولوجيا.

ولا تحتاج الأم إلى ميزانية ضخمة أو أدوات خاصة، بل فقط إلى نية صادقة، وقليل من التنظيم، وكثير من الحب، فكل لحظة تمضينها مع أبنائك بعيدًا عن الشاشات هي استثمار طويل الأمد في صحتهم النفسية والعاطفية.

أفكار للاستمتاع بالإجازة الصيفية مع الأبناء



القراءة مع الأبناء، فيتو

في هذا التقرير، تقدم الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح والتجارب العملية التي تساعد الأمهات على تنظيم صيف مختلف، مليء بالنشاط والحيوية، بعيدًا عن سطوة التكنولوجيا.

1. وضع خطة صيفية عائلية واضحة

الخطوة الأولى نحو صيف ناجح هي التخطيط المسبق. اجلسي مع أطفالك وضعي جدولًا أسبوعيًا يحتوي على أنشطة متنوعة: رياضية، ثقافية، يدوية، وأخرى ترفيهية. إشراك الأبناء في إعداد الخطة يشعرهم بالمسؤولية ويزيد من حماسهم لتنفيذها. يمكن مثلًا تخصيص أيام محددة للمغامرات، وأخرى للأنشطة المنزلية أو للأعمال التطوعية.

2. تنظيم رحلات خارجية واستكشافية

الخروج إلى الطبيعة من أفضل الوسائل لإبعاد الأبناء عن التكنولوجيا. يمكن ترتيب رحلات أسبوعية إلى الحدائق العامة، أو القرى الريفية، أو الشواطئ، أو حتى رحلات تخييم في أماكن آمنة. هذا النوع من الأنشطة يمنح الأطفال فرصة لاستكشاف العالم الحقيقي وتوسيع مداركهم، كما يخلق ذكريات عائلية لا تُنسى.

3. تعليم مهارات حياتية جديدة

الصيف هو الوقت المثالي لتعليم الأبناء مهارات حياتية بسيطة ومفيدة مثل الطهي، الغسيل، الخياطة، ترتيب غرفهم، أو إدارة مصروفهم الشخصي. هذه المهارات تنمي الاستقلالية لديهم وتشعرهم بالفخر والمسؤولية، وتفتح مساحة للحوار والتقارب مع الأم.

الخروج معهم، فيتو

4. الأنشطة اليدوية والفنية

يُعد العمل باليدين وسيلة ممتازة لتفريغ الطاقة وبناء الإبداع. خصصي ركنًا منزليًا للأنشطة الفنية كالرسم، التلوين، تشكيل الصلصال، الأشغال اليدوية البسيطة، أو إعادة تدوير المواد القديمة لصناعة أشياء مفيدة. يمكن أيضًا عمل مسابقات أسبوعية لأجمل عمل فني، مما يحفز روح التحدي والتعاون بين الأبناء.

5. المطالعة والقراءة العائلية

القراءة من أهم العادات التي يمكن زرعها خلال الصيف. ضعي قائمة كتب مناسبة لكل فئة عمرية في البيت، وخصصي ركنًا للقراءة مريحًا وجذابًا. خصصي وقتًا يوميًا أو أسبوعيًا لقراءة قصة بصوت عالٍ لجميع أفراد العائلة، ثم تحدثوا عنها وناقشوها. ويمكن أيضًا عمل نادٍ عائلي للقراءة يُكافأ فيه من يقرأ عددًا معينًا من الكتب خلال الإجازة.

مشاركتهم الألعاب، فيتو

6. تنمية الجانب الروحي والقيمي

الصيف ليس فقط وقتًا للترفيه، بل فرصة أيضًا لغرس القيم الأخلاقية والدينية لدى الأبناء. يمكن تخصيص وقت يومي لقراءة آيات من القرآن وتفسيرها بطريقة مبسطة، أو سرد قصص الأنبياء والصحابة وربطها بواقع الطفل. كما يمكن المشاركة في أنشطة خيرية بسيطة كإعداد وجبات وتوزيعها على المحتاجين، أو زيارة دور المسنين.

7. ممارسة الرياضة معًا

الرياضة لا تُحسن اللياقة البدنية فحسب، بل تفرغ الطاقة السلبية وتزيد من التركيز والسعادة. خصصي وقتًا يوميًا للمشي الجماعي، ركوب الدراجة، اللعب بالكرة، أو حتى الرقص الجماعي على أنغام موسيقى محببة. لا يشترط أن تكوني محترفة، يكفي أن تشاركيهم وتبتسمي.

8. يوم بدون تكنولوجيا

اتفقي مع أبنائك على تخصيص يوم أسبوعيًا دون استخدام أي أجهزة إلكترونية. يمكن تسميته "اليوم العائلي"، تقضونه معًا في أنشطة منزلية أو خارجية. اجعلي الفكرة ممتعة من خلال إعداد أكلات خاصة في ذلك اليوم، أو تنظيم ألعاب جماعية مثل الألعاب الورقية أو الألغاز أو التمثيل المسرحي.

9. المشاركة في دورات صيفية هادفة

ابحثي في منطقتك عن مراكز أو مؤسسات تقدم برامج صيفية تعليمية أو ترفيهية، مثل دورات في الرسم، الخط العربي، البرمجة، تعلم لغة جديدة، أو الكشافة. هذه البرامج تدمج التعليم بالمتعة وتُعطي الطفل شعورًا بالإنجاز وتفتح له آفاقًا جديدة.

10. التواصل الإيجابي وقضاء الوقت النوعي

أهم ما يمكن أن تمنحيه لطفلك في الصيف هو "الوقت النوعي"، ذلك الوقت الذي تخصصينه له وحده دون تشتيت. استمعي إليه، تحدثي معه، اضحكا سويًا، شاركيه اهتماماته. هذه اللحظات تصنع الفرق وتبني جسرًا من الثقة بين الأم وطفلها، وهو ما لا يمكن لأي جهاز إلكتروني أن يعوّضه.

وأخيرًا؛ اجعلي من هذا الصيف بداية جديدة لحياة عائلية أكثر دفئًا، وتربية أكثر وعيًا، وذكريات لا تُنسى.



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