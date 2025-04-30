احذرها، 8 أخطاء يرتكبها الوالدان تفقد الأبناء ثقتهم بأنفسهم

الثقة بالنفس من أهم الركائز التي يبنى عليها الإنسان شخصيته منذ الطفولة، وتعد البيئة الأسرية العامل الأساسي في تشكيل هذه الثقة أو هدمها.



الآباء والأمهات النموذج الأول للطفل

فالآباء والأمهات هم النموذج الأول الذي يراه الطفل، وتؤثر طريقة تعاملهم معه تأثيرًا بالغًا على نظرته لنفسه وللعالم من حوله.

وأوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الثقة بالنفس لا تُولد مع الطفل، بل تُبنى يومًا بعد يوم من خلال البيئة التي ينشأ فيها.



والأسرة هي اللبنة الأولى والأساس الذي يبنى عليه الطفل شعوره بذاته، ولكن أحيانا يقع الوالدين في بعض الأخطاء التي تؤثر على ثقة الأبناء بأنفسهم.



وأضافت الدكتورة عبلة أن إدراك الوالدين لأخطائهم في التعامل مع أبنائهم، ومحاولة تصحيحها، هو أول طريق لبناء جيل واثق، واعٍ، قادر على خوض الحياة بثبات وإيجابية. فالكلمات التي تُقال للطفل اليوم، ستظل ترن في أذنه غدًا، وتشكل عالمه الداخلي طوال عمره.



أخطاء يرتكبها الوالدين تفقد الأبناء ثقتهم بأنفسهم

مهارات يحتاجها الطفل، فيتو

وتستعرض الدكتورة عبلة، في السطور التالية، أهم الأخطاء التي يقع فيها الوالدين عند التعامل مع أبنائهم، والتي تؤدي إلى فقدانهم الثقة بأنفسهم.

أولًا: النقد المستمر بدلًا من التوجيه

يقع كثير من الآباء في فخ النقد اللاذع ظنًا منهم أنه أسلوب فعال للتربية، كأن يقولوا: "أنت فاشل"، أو "لا تجيد فعل شيء"، أو "أنت سبب كل المشاكل". هذه العبارات وإن قيلت في لحظات غضب، إلا أن الطفل يترجمها إلى مشاعر دائمة بالدونية وعدم الكفاءة. فالنقد المستمر لا يساعد الطفل على التحسن، بل يجعله يرى نفسه بعين الآخرين على أنه قليل الشأن، عديم القيمة، فيفقد حماسه للمحاولة أو التغيير.

ثانيًا: المقارنة بالآخرين

من أكثر العبارات التي تهدم ثقة الطفل بنفسه: "شوف ابن خالتك شاطر إزاي؟"، أو "ليه أختك أحسن منك في كل حاجة؟". هذه المقارنات تزرع الغيرة والحسد وتقتل التقدير الذاتي، إذ يشعر الطفل أنه مهما فعل لن يكون جيدًا بما فيه الكفاية. كما تدفعه أحيانًا إلى التمرد أو العزلة، أو اتباع سلوكيات عدوانية تجاه من يُقارن به. الأصح أن يُقارن الطفل بنفسه وبمدى تطوره، لا بالآخرين.

ثالثًا: التسلط وغياب الحوار

يفترض بعض الآباء أن الطاعة العمياء هي مقياس النجاح التربوي، فيتحول البيت إلى ساحة أوامر ونواهٍ فقط، دون منح الطفل فرصة لإبداء رأيه أو التعبير عن مشاعره. هذا الأسلوب يجعل الطفل يشعر أنه بلا قيمة، وأن رأيه لا يُحترم، ما يؤدي إلى ضعف الشخصية أو الانقياد للآخرين خارج المنزل بحثًا عن التقدير. إن فتح قنوات الحوار، وسماع الطفل بإنصات، يعزز شعوره بالثقة والاحترام المتبادل.

رابعًا: الحماية الزائدة أو الإهمال الزائد

يقع بعض الآباء في أحد طرفي النقيض: إما حماية مفرطة تجعل الطفل لا يجرؤ على اتخاذ قرارات أو تجربة الجديد، أو إهمال شديد يجعله يشعر بعدم الأهمية. فالحماية الزائدة تفقد الطفل الشعور بالكفاءة الذاتية، لأنه يعتاد أن هناك من يحل مشاكله دائمًا، بينما الإهمال يشعره بأنه عبء أو غير مرئي. التوازن بين الدعم والاستقلالية ضروري لنمو الثقة بالنفس.

خامسًا: استخدام التهديد والترهيب كأسلوب تربية

يلجأ بعض الوالدين إلى التهديد الدائم كوسيلة للسيطرة على سلوك الطفل، مثل: "لو ما ذاكرتش هطردك من البيت"، أو "لو عملت كده هحب أخوك أكتر منك". هذه العبارات تُزرع في قلب الطفل خوفًا دائمًا من فقدان الحب أو الأمان، وتجعله يتصرف بدافع الخوف لا الوعي أو الاقتناع، مما يضعف ثقته بنفسه وبالعلاقة مع والديه.

تربية الأبناء، فيتو

سادسًا: تجاهل المشاعر والسخرية منها

عندما يبكي الطفل، ويقال له: "الرجالة ما بتعيطش"، أو عندما يشعر بالخوف ويُسخر منه: "لسه بتخاف زي العيال الصغيرة؟"، فإنه يتعلم أن مشاعره غير مرحب بها، وأن عليه كبتها. وهذا يضعف وعيه بذاته وقدرته على التعبير العاطفي، ويجعله ينظر لمشاعره كعيب أو نقطة ضعف، مما ينعكس سلبًا على ثقته بنفسه في المستقبل.

سابعًا: عدم إظهار الحب والتقدير

يحتاج الطفل دائمًا إلى أن يسمع كلمات التقدير والتشجيع من والديه، وأن يشعر بأنه محبوب دون شروط. تجاهل هذا الجانب أو ربط الحب بالإنجاز ("أنا بحبك بس لو نجحت") يجعل الطفل يربط قيمته بما يحققه فقط، ويشعر أنه لا يُقبل لذاته، مما يسبب له توترًا دائمًا وفقدانًا للثقة.

ثامنًا: التركيز على الأخطاء دون النجاحات

الطفل الذي يسمع طوال الوقت عن ما أخطأ فيه دون تقدير ما أنجزه، سينمو بشعور أنه لا يفلح في شيء. من المهم جدًا التركيز على النجاحات الصغيرة، والاحتفاء بها، حتى لو كانت بسيطة، فذلك يغذي ثقته بنفسه ويحفزه على مزيد من التقدم.

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