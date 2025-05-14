أخطاء شائعة يقع فيها الآباء أثناء فترة امتحانات أولادهم وكيفية تجنبها

أخطاء شائعة يقع فيها الآباء أثناء فترة الامتحانات، مع اقتراب موسم الامتحانات، تتزايد مشاعر القلق والتوتر داخل البيوت، ليس فقط بين الأبناء، بل أيضًا لدى الأمهات والآباء الذين يسعون لتوفير أفضل بيئة لأطفالهم كي يحققوا نتائج مرضية.

ولكن، ورغم النوايا الحسنة، يقع كثير من الآباء في أخطاء تربوية عديدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتؤثر سلبًا على الأداء الدراسي والصحة النفسية للأطفال.

أكدت الدكتورة عبلة ابراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الامتحانات مرحلة مؤقتة، لكن أثرها النفسي قد يدوم طويلًا إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.

وأضافت الدكتورة عبلة أن دعم الأبناء لا يكون بالصراخ أو الضغط، بل بالحب، والتفاهم، والتنظيم الذكي للوقت.

أخطاء يقع فيها الوالدين خلال فترة الامتحانات

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة عبلة، أبرز الأخطاء التي يقع فيها الآباء مع أبنائهم خلال فترة الامتحانات، مع تقديم بدائل عملية تساعد الوالدين على تقديم الدعم لأبنائهم بشكل أكثر فعالية واحتواء.

اخطاء الاباء مع الابناء

1. التهديد بالعقاب وربط المحبة بالنتائج

من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الأهل تكرار عبارات مثل: "إذا رسبت لن أشتري لك ما وعدتك به" أو "إذا لم تنجح فلا تلومن إلا نفسك". هذا النوع من التهديد يربط إنجاز الطفل بمقدار الحب أو التقدير الذي يتلقاه من والديه، مما يخلق ضغطًا نفسيًا هائلًا.

ما الحل؟

ركّزي على الجهد وليس على النتيجة. امدحي محاولاته، وشجعيه على التحسن، وذكّريه بأن قيمته لا تُقاس فقط بالدرجات.

2. الضغط المفرط وتكثيف ساعات الدراسة دون راحة

يلجأ بعض الأهل إلى فرض جداول دراسية مكثفة على أطفالهم، تمتد لساعات طويلة دون فواصل كافية، في محاولة لتعويض ما فاتهم أو لضمان التحصيل الكامل.

العقل البشري – خاصة لدى الأطفال والمراهقين – يحتاج إلى فترات راحة لاستيعاب المعلومات. الإرهاق يؤدي إلى ضعف التركيز، وربما إلى النفور من الدراسة.

ما الحل؟

اتبعي قاعدة "50 دقيقة مذاكرة، 10 دقائق راحة"، وشجعي طفلك على ممارسة نشاط خفيف بين الجلسات كالمشي أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

3. المقارنة بين الإخوة أو الزملاء

عبارات مثل: "أخوك حصل على درجات أفضل، لماذا لا تكون مثله؟"، أو "زميلك في الصف أذكى منك"، قد تُقال بحسن نية لتحفيز الطفل، لكنها تسبب شعورًا بالدونية وفقدان الثقة بالنفس.

المقارنة تزرع الإحباط بدلًا من الدافع، وقد تؤدي إلى كره الأخ أو الزميل بدلًا من الاقتداء به.

ما الحل؟

قومي بتشجيع الطفل بناءً على مستواه الشخصي، واحتفلي بتقدمه حتى لو كان بسيطًا.

4. تجاهل احتياجات الطفل النفسية والعاطفية

في زحمة التحضيرات للامتحانات، قد يغفل الأهل عن الاستماع لما يشعر به أبناؤهم، أو لا يلاحظون علامات التوتر أو الخوف التي قد تظهر على سلوكياتهم.

الصحة النفسية عامل حاسم في القدرة على التعلم. الطفل القلق أو الحزين لن يكون قادرًا على التركيز أو الاستيعاب.

ما الحل؟

خصصي وقتًا يوميًا للحديث مع طفلك، اسأليه عن مشاعره، طمئنيه، وشاركيه بعضًا من قصصك عندما كنتِ تمرين بتجربة مماثلة.

اخطاء يقع فيها الاباء

5. اعتبار الامتحانات نهاية العالم

يعتقد بعض الآباء أن الامتحانات هي المعيار الوحيد لنجاح الأبناء في الحياة، فيعاملونها كحدث مصيري، ويعكسون هذه النظرة على أبنائهم.

هذه النظرة قد تدفع الطفل إلى الاعتقاد بأن الفشل في الامتحان يعني الفشل في الحياة، مما يزيد من التوتر ويقلل من الدافعية للتجربة مرة أخرى.

ما الحل؟

غرس فكرة أن الامتحانات وسيلة لتقييم المرحلة الحالية وليست حكمًا نهائيًا على المستقبل.

6. التدخل المفرط أو القيام بالمهام بدلًا من الطفل

بعض الأمهات والآباء، بدافع الحب والخوف، قد يحاولون شرح كل شيء للطفل أو الإجابة بدلًا عنه في التمارين، مما يقلل من اعتماده على نفسه.

الاعتماد الزائد على الأهل يضعف استقلالية الطفل، وقد يؤدي إلى فشله في مواجهة أي اختبار أو مسؤولية مستقبلية بمفرده.

ما الحل؟

قومي بدور "الداعم" وليس "المنفذ". ساعديه على الفهم، لكن اتركي له مجالًا لحل التمارين بنفسه.

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