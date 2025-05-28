حساب هاني الناظر يكشف علامة مهمة بجسم الطفل تظهر تعرضه للتحرش الجنسي

التحرش الجنسي بالأطفال، كشفت الصفحة الرسمية لـ الطبيب الراحل هاني الناظر، عبر موقع التواصل "فيس بوك، والتي يديرها نجله الدكتور محمد الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل، عن علامة مميزة تظهر في جسم الطفل الذي تعرض للتحرش الجنسي.

علامة مهمة بجسم الطفل تكشف تعرضه للتحرش

وكشفت تدوينة على صفحة الدكتور هاني الناظر، عبر حسابه بـ "الفيس بوك"، عن علامة تظهر في جسم الطفل، تكشف أنه تعرض لتحرش جنسي بنسبة 90%، مؤكدًا أن هذه العلامة عبارة عن سنط يمكن علاجها بالكي بالليزر أو الكهرباء.

علامة مهمة تكشف تعرض الطفل للتحرش، فيتو



وجاء في تدوينة صفحة الدكتور هاني الناظر عن العلامة التي تظهر في جسم الطفل الذي تعرض لـ التحرش الجنسي "نقول تاني.. أي طفل نلاقي عنده سنط بالقرب من أعضائه التناسلية أو المقعدة ده معناه إن بنسبة ٩٠% الطفل تعرض لتحرش جنسي، وعادة بيكون من شخص قريب جدًا".

وتابعت التدوينة عبر حساب الراحل هاني الناظر "عادة في صورة أنه بيلعب معاه، أو بيحميه أو بيستحمى معاه، أو بيعوم معاه؛ وبالتالي لو لا قدر الله حصل، أهم من العلاج إننا نعرف هو بيتساب مع مين وممكن مين يكون عمل كده، عشان العلاج يجيب نتيجة ومايبقاش بيتكرر".

وتساءل "طيب لو حصل ايه العلاج؟"، ليجيب أدمن صفحة الدكتور هاني الناظر "يتعمل لهم كي (بالليزر أو الكهربا) أو كي باستخدام تركيبة زي دي Salicylic acid 2.5، Lactic acid 2.5، Flexible collodion 15، يتمس بيها مرة كل يوم على السنط مع تجنب الجلد السليم.. وربنا يحمي ولادنا جميعًا".

حساب هاني الناظر يعود لنشاطه بعد توقف نحو عام

جدير بالذكر أن صفحة الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، تدار من خلال نجله الدكتور محمد الناظر، والتي يزيد عدد متابعيها عن 4 مليون متابع، طارحين مزيدًا من الأسئلة عن الأمراض التي يعانون منها، ويريدون لها علاج، كما كان الأمر قبل رحيل الدكتور هاني الناظر.

وكان أول سؤال عن هذه العلامة التي تكشف تعرض الطفل للتحرش الجنسي، حيث تساءل أحد المتابعين "ما هي هذه السنط حتى نعرف؟"

علامة تكشف تعرض الطفل للتجرش الجنسي، فيتو



ليأتي الرد، هذه المرة، من خلال أحد المتابعين، الذي قال: " السنط هو نمو جلدي غير طبيعي يظهر بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وقد يظهر في مختلف أنحاء الجسم، وعادة ما تكون صغيرة الحجم ولونها مشابه للجلد، وقد تكون ملساء أو خشنة، ويُطلق عليه السنط التناسلي عندما يصيب المناطق التناسلية".

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