كنت فاقد السيطرة على نفسي، الحبس عامين لعاطل بتهمة التحرش بفتاة في مصر الجديدة

قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة عاطل بالحبس سنتين لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل مطعم والاتيان بأفعال غير أخلاقية أمامها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.



تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من فتاة تتهم عاطلا بالتحرش بها والإتيان بأفعال غير أخلاقية والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء أثناء جلوسها بأحد المطاعم في المنطقة.



وعلي الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وبالتحري وتفريغ كاميرات المراقبة تم الوصول إلى المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن تناول سيجارة بها مخدر الحشيش التي أذهبتا عقله وأفقدته السيطرة على نفسه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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