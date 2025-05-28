بيراميدز في ضيافة سيراميكا ليلة التتويج بلقب الدوري

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز في الساعة 8 مساءً اليوم الأربعاء على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة والاخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

واشتعل الصراع بين فريقي الأهلي وبيراميدز حول لقب التتويج ببطولة الدوري المصري نسخة الموسم الحالي قبل نهايتها بأيام، حيث وصل قطار الدوري للمحطة الأخيرة بمجموعتي التتويج والهبوط.

ويلعب بيراميدز مباراة اليوم ولا بديل له عن الفوز أملا في سقوط الأهلي.

فرص بيراميدز للفوز بالدوري

ويتوج بيراميدز بلقب الدوري المصري حال فوزه أمام سيراميكا ليصبح رصيده 56 نقطة، وهزيمة الأهلي أمام فاركو ليصبح رصيده 55 نقطة.

أما إذا فاز بيراميدز وتعادل الأهلي ليتساوى الفريقين في الرصيد فإن السماوي يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف ليتفوق على منافسه الأهلي.

وقد يؤدي فوز بيراميدز بفارق 6 أهداف وتعادل الأهلي سلبيا مع فاركو إلى اللجوء إلى عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه، في مباريات المرحلة النهائية.

وتذاع مباراة بيراميدز وسيراميكا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ولم يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

ترتيب بيراميدز وسيراميكا بالدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز خلف الأهلي برصيد 53 نقطة، أما سيراميكا فيحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

مباراة سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في الدوري المصري في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة التاسعة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي علي اللقب.

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري



مجموعة التتويج

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو

الزمالك ضد فاركو - 8 مساءً - السبت 31 مايو



ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج



1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

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