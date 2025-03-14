إيهود أولمرت: حكومة نتنياهو لا تملك رؤية للخطوة التالية بعد الحرب في غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، إن حكومة نتنياهو لا تملك رؤية للخطوة التالية بعد الحرب في غزة.

جانتس يهاجم نتنياهو

وأمس، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس: إما أن نتنياهو لا يجري مفاوضات حقيقية ويقدم تنازلات أو أنه يماطل لكسب الوقت.

نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي

وأضاف جانتس: “من مصلحة إسرائيل استعادة جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن، ونتنياهو يمنح حماس فرصة للتعافي بدلا من تفكيكها ويعرض حياة الرهائن للخطر.نتنياهو يحافظ على استقرار ائتلافه السياسي بدلا من حماية مصالحنا الوطنية".

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