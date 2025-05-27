الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: إصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة، بنيران قناص.

 

26 شهيدا فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي

في سياق متصل، أكدت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 26 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.


أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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