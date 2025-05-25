الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

أكسيوس: وزير خارجية إسرائيل حذر حكومة الاحتلال من تعليق دخول المساعدات لغزة

دخول المساعدات لغزة
دخول المساعدات لغزة

قالت وكالة «أكسيوس»، إن وزير خارجية إسرائيل حذر حكومة الاحتلال من أن تعليق دخول المساعدات لقطاع غزة سيبعد الحلفاء.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها، عن استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، 12 منهم وسط وجنوبي القطاع.

ومن بين الشهداء طفلان في قصف إسرائيلى على خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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