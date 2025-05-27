الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

بلجيكا: ما يجري في قطاع غزة إبادة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

أكدت بلجيكا، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في قطاع غزة هو "إبادة".

 

حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

ويوم الأحد، قال وزير خارجية النرويج: نقف إلى جانب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في وقت مصيري لفلسطين وللشعب الفلسطيني.


مالطا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال رئيس وزراء مالطا: إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.

 

اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إننا مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "من غير الممكن بناء السلام والاستقرار على أساس العنف وانعدام العدالة.. الحكومة الإسرائيلية اليوم تتخذ من أمن إسرائيل رهينة".

 

بريطانيا تهدد حكومة الاحتلال

في سياق متصل، هدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء الماضي، دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه إذا واصلت نهجها فستتخذ لندن خطوات أخرى، مضيفا: "أقول لنتنياهو أنهي الحصار الآن وأدخل المساعدات".

وقال وزير الخارجية البريطاني: "توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن.. كل الرهائن تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة".

 

الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن.. ما يقوله سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات".

واستطرد لامي: "الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي، ورغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران".

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قطاع غزة بلجيكا النرويج الفلسطينيين فرنسا فلسطين

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