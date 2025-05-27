الثلاثاء 27 مايو 2025
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اقتصاد

الغرف السياحية: 78 ألف حاج مصري هذا العام و"بطاقة نسك" شرط أساسي

الحجاج المصريين،
الحجاج المصريين، فيتو

أكد إيهاب عبدالعال، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن عدد الحجاج المصريين هذا العام بلغ 78 ألفًا، دون أي تنازل عن تأشيرات، موضحًا أن الحج السياحي حصل على أكثر من 40 ألف تأشيرة.

وداعًا للفوضى.. لا حج دون بطاقة "نسك"

وقال عبدالعال إن بطاقة نسك السعودية أصبحت شرطًا أساسيًا لدخول مكة المكرمة، وهي خطوة تضمن تنظيمًا دقيقًا، ومنع أي تجاوز أو تسلل خارج الإطار الرسمي.

عقوبات وإجراءات صارمة ضد المخالفين

وأكد عبدالعال أن بعض شركات السياحة تم إلغاء ترخيصها بسبب مخالفات سابقة، بينما أثبتت أخرى براءتها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية الحجاج، وتنظيم موسم الحج بشكل منضبط.

دعم لـ محدودي الدخل.. وحج بري يبدأ من 225 ألف جنيه

وكشفت اللجنة العليا للحج عن تخصيص 80% من تأشيرات الحج لمحدودي الدخل، بأسعار تبدأ من 225 ألفًا للحج البري، و245 ألفًا لحج الطيران، في خطوة تعكس بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا.

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