بعد يوم من توليه المنصب، المبعوث الأمريكي لسوريا يلتقي أحمد الشرع والشيباني بأنقرة

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني التقيا المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك، وذلك على هامش الزيارة إلى تركيا.

لقاء الشرع مع المبعوث الأمريكي لسوريا

وقال توم باراك في بيان بشأن لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني: التقيت اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء الذي يهدف إلى إرساء طريق نحو السلام والازدهار في سوريا.

وأضاف: أشاد الرئيس الشرع بسرعة التحرك الأمريكي لرفع العقوبات، ورحّب بالإعلان التاريخي الصادر أمس عن الوزير روبيرو بإعفاء عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يومًا، إضافة إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن الترخيص العام رقم 25 وغيره من إجراءات تخفيف العقوبات.

وتابع: أكدت مجددًا دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد سنوات طويلة من الصراع والعنف، وشددت على موقف الوزير روبيرو بأننا لو لم نتحرك بسرعة وبشكل مدروس لرفع العقوبات، لما تمكن شركاؤنا في المنطقة من تقديم الدعم المالي والإمدادات والطاقة اللازمة لتخفيف معاناة الشعب السوري المتضرر من الصدمات.

واستطرد: يتمثل هدف الرئيس ترامب في تمكين الحكومة الجديدة من تهيئة الظروف التي لا تضمن فقط بقاء الشعب السوري، بل تتيح له الازدهار والنمو.

وأكد توم بارك أن وقف العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على سلامة هدفنا الأساسي – وهو الهزيمة المستدامة لتنظيم داعش – كما أنه سيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل.

وفي وقت سابق أعلن توم باراك والذي يعمل السفير الأمريكي لدى تركيا، توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات عن دمشق.



وفي تغريده على حسابه الرسمي على منصة “ إكس” كتب باراك: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم داعش نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

من هو توم باراك؟



وتجدر الى أن توم باراك هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي متقاعد لشركة كولوني كابيتال إل إل سي ومقرها لوس أنجلوس، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري الخاصة في العالم (المعروفة الآن باسم ديجيتال بريدج).

وبدأ توم باراك حياته المهنية كمحام مالي شاب في شركة محاماة دولية كبرى مكلفة بتمويل المشاريع لشركة فلور وبكتل وأرامكو في المملكة العربية السعودية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة دان الدولية، وهي شركة كبرى لتطوير العقارات.



وفي في عام 1982، عينه الرئيس رونالد ريجان نائبًا لوكيل وزارة الداخلية، وفي عام 2016، عينه الرئيس ترامب رئيسا للجنة التنصيب الرئاسية الثامنة والخمسين.

وتوم باراك من مواليد لوس أنجلوس، وهو حفيد مهاجرين لبنانيين كاثوليك. حصل على بكالوريوس من جامعة جنوب كاليفورنيا ودكتوراه في القانون من جامعة سان دييجو.

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