الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

تقارير تتحدث عن بدء محادثات مباشرة بين سوريا ودولة الاحتلال

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو

قالت خمسة مصادر مطلعة: إن دولة الاحتلال وسوريا على اتصال مباشر، وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه، بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية.

وبحسب «رويترز»، تمثل هذه الاتصالات تطورا كبيرا في العلاقات بين الجانبين في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع دولة الاحتلال، في حين تخفف إسرائيل من قصفها لسوريا.

 

احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية

وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة: إن الاتصالات تأتي أيضا استكمالا لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ووفقا لـ رويترز، اشترطت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية المسألة بالنسبة للطرفين اللذين لا تربطهما علاقات رسمية ولهما تاريخ من العداء. ولم تُنشر أي معلومات في السابق عن المحادثات المباشرة وما تناولته.

 

محادثات مباشرة بين سوريا ودولة الاحتلال

وعلى الجانب السوري، أفادت المصادر بأن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني ​​الكبير أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه بعد الإطاحة بالأسد محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم تعيين الدالاتي قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء بالجنوب، حيث تتركز الأقلية الدرزية في سوريا.

ولم يتسن لرويترز معرفة أي من المشاركين من الجانب الإسرائيلي، غير أن اثنين من المصادر قالا إنهما مسؤولون أمنيون.           

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