السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية يناقش مشكلات قرية الحجاز (صور)

عقد اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة مشكلات قرية الحجاز "الكيلو ٢"، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بهدف إيجاد حلول عاجلة لها، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مديري مديريات (الطرق والنقل، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية)، مدير مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، رئيس قرية الحجاز، وممثلي (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة تاون جاس)، وممثل مديرية التربية والتعليم، فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، مديرى إدارات (حساب استصلاح الأراضي، لجنة تقنين المباني، المركز التكنولوجي، وحدة المتغيرات المكانية، إدارة شؤون البيئة).

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

رصد مشكلات قرى محافظة الإسماعيلية

واستهل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد علي توجيهات محافظ الإسماعيلية برصد ومناقشة مشكلات قرى محافظة الإسماعيلية (٣٧ قرية)، والعمل على حلها بالتنسيق والتعاون مع كافة المديريات الخدمية وشركات المرافق العامة، على أن تكون البداية بقرية الحجاز "الكيلو ٢" التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

عرض الأعمال الخدمية الجارية بقرية الحجاز

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة كافة مشكلات القرية واحتياجات المواطنين العاجلة بالقرية، كما قام مديري المديريات الخدمية بعرض الخدمات والأعمال الجارية بالقرية، والمخطط الزمني للانتهاء منها، بجانب مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات شبكة التجفيف، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

عمل مخطط زمنى للانتهاء من كافة المشروعات

وفي نهاية الاجتماع، وجه السكرتير العام المساعد للمحافظة، كافة الجهات المشاركة في الاجتماع، بعمل مخطط زمني للانتهاء من كافة المشروعات الجارية، وحلول مشكلات المواطنين بالقرية، على أن يتم مناقشتها فى اجتماع آخر خلال أسبوع.

وجديرًا بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بنزول فريق عمل من ديوان عام المحافظة ومركز ومدينة الإسماعيلية، لحصر ودراسة مشكلات قرية الحجاز على أرض الواقع، بالتعاون مع مواطني القرية لسرعة تحديد المشكلات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فى إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتكثيف أعمال النظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بقرية الحجاز، على أن تستمر الأعمال لحين تحقيق ما تم تحديده من أهداف، بالتعاون بين كافة الوحدات المحلية بمركز ومدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة الأخرى، تحت إشراف العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأكد "أكرم" على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمديريات الخدمية وشركات المرافق العامة، وبالتعاون مع المجتمع المحلي عن طريق المشاركة المجتمعية، للنهوض بالقرية لتكون نموذجًا للعمل بقرى المحافظة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.