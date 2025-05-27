الثلاثاء 27 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يرفض لقاء عائلات الأسرى

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض طلب عائلات أسري عقد لقاء معه غدا في ذكرى مرور 600 يوم على العدوان على غزة.

 

توضيح من مكتب نتنياهو بشأن تصريحه الغامض حول الرهائن

وقال مكتب نتنياهو، مساء أمس الإثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال لم يقصد أن هناك أمرا محددا بشأن الرهائن سيتم إعلانه.

وأضاف مكتب نتنياهو: تصريحات رئيس الوزراء تشير إلى استمرار الجهود للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن.

 

بشرى بشأن الرهائن اليوم أو غدا

وأمس، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله: آمل أن أزف لكم بشرى بشأن الرهائن اليوم أو غدا.

 

إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى

وكانت وكالة “أكسيوس” الأمريكية نقلت عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فى وقت سابق من الإثنين، قوله: بإن دولة الاحتلال وافقت على مقترحه الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف القتلى.

وأضاف ويتكوف: وقف إطلاق النار فى غزة، سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار، وما سمعته من حماس حتى الآن كان مخيبا للآمال وغير مقبول على الإطلاق، وفق زعمه.

 

الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا

في سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة “رويترز”، بأن الحركة وافقت على مقترح يتضمن الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين، مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة للوصول إلى تهدئة شاملة، وسط تصاعد المطالبات بوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

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توضيح من مكتب نتنياهو بشأن تصريحه الغامض حول الرهائن

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