راعي مصر تشارك فى فعالية التحالف الوطني لحضور عروض ديزني أون آيس باستاد القاهرة

شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي فى فعالية التحالف الوطنى لحضور عروض “ديزني أون آيس” التى تقام بالصالة المغطاة في إستاد القاهرة الدولي بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر.



تأتي هذه الفاعلية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالجانب الترفيهي للأطفال من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وإدخال الفرح والبهجة على قلوبهم وتقديم الدعم لهم على كافة المستويات.

الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية

وقام متطوعو راعي مصر باصطحاب عدد من الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية إلى الاحتفالية بالتنسيق مع التحالف الوطني وقاموا على تنظيم تحركهم من أماكن إقامتهم وصولا إلى استاد القاهرة ومرافقتهم للاستمتاع بالعرض والعودة بهم إلى أماكن إقامتهم فى أجواء من الفرحة والبهجة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأكد المستشار أمير رمزي أن مشاركة راعي مصر فى احتفالية اليوم تأتى فى إطار تنفيذ رؤية التحالف بدعم الشرائح المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تعكس اهتمام التحالف بالجانب الترفيهي للأطفال.

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