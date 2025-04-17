راعي مصر تطلق قافلة طبية شاملة بالتعاون مع مؤسسة البورصة في كفر الشيخ

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية مجانية شاملة بمحافظة كفر الشيخ بمركز سيدي سالم في قرية شلما البلد بالتعاون مع مع مؤسسة البورصة المصريه ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي



جاء ذلك بحضور دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واطلع محافظ كفرالشيخ ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على سير العمل داخل العيادات المتنقلة التي شملت تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، الأسنان، الرمد، وتنظيم الأسرة، كما تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانًا، حيث تم الكشف على نحو 950 شخص، وإجراء 69 تحليلًا طبيًا وتوزيع ١٣٩ نظارة طبية على المستفيدين.

رفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الفرق الطبية المشاركة، مؤكدًا حرص الدولة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في القرى والمناطق المستهدفة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي القرية والقرى المجاورة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بصحة المواطن المصري وتطوير المنظومة الصحية في مختلف المحافظات.

وأشاد رئيس البورصة رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة - بدور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية وتعاونها المثمر والبناء مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المبادرات الصحية لدعم الفئات الأكثر إستحقاقًا وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان وصولًا لمجتمع صحي وسليم.

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