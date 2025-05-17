السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

أحمد سعد يوجه التحية للفلسطينيين في حفل راعي مصر بأستراليا

مؤسسة راعي مصر، فيتو
مؤسسة راعي مصر، فيتو
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أحيا النجم أحمد سعد  حفله الغنائي الثاني اليوم بمدينة سيدني بأستراليا، لصالح مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري وصل إلى  ٣٠٠٠ مصري وعربي وأسترالي، إلى جانب حضور حكومي وتمثيل عربي كبير.


حضر الحفل القنصل المصري بسيدني والسفير السعودي وسفير العراق وقطر والإمارات وآن علي وزيره التعليم الأسترالية من أصول مصرية، وعدد من  أعضاء البرلمان الفيدرالي بأستراليا
والنجم هاني رمزي وأشقاء المستشار أمير رمزي والنائب إيهاب رمزي وعمدة المصريين  بسيدني دكتور مدحت جرجس وحرمه د سارة ومدير راعي مصر بأستراليا  كارل عسال.
تأتي هذه الحفلة دعما لخدمات مؤسسة راعي مصر لأهالينا غير القادرين بمصر وخاصة مدينة راعي مصر في المنيا التي يتم تأسيسها الآن في منتصف صعيد مصر، وتحوي ١٢ مشروعا خيريا، ومن المقرر أن تذهب عوائد هذه الحفلة للفئات الأولى بالرعاية  .


وقدم أحمد سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه وسط هتاف كبير من الجمهور الحاضرين، حيث أشعل المسرح بأغاني اختياراتي "مدمرة حياتي، ووسع وسع، وايه اليوم الحلو ده، وحبيبنا"، وغيرها من الأغاني.

وقدم الفنان أحمد سعد - خلال الحفل التحية  للشعب الفلسطيني وسط تفاعل كبير من الحضور  وتصفيق منهم.

ومازح سعد حضور الحفل قائلا “ المصريين المتوجدين في أستراليا أكتر من المصريين المتواجدين في  مصر ”

وأشاد بالمجهود الكبير الذي تبذله مؤسسة راعي مصر، لدعم الأسر الأكثر احتياجا،، قائلا: "شكرا راعي مصر على المجهود الكبير، وللمصداقية الكبيرة التي تتمتعون بها".

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