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أخبار مصر

راعي مصر تطلق قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مؤسسة البورصة في الغربية

مؤسسة راعي مصر، فيتو
مؤسسة راعي مصر، فيتو
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أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية مجانية بمحافظة الغربية بقرية محلة روح فى طنطا، بالتعاون مع مع مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من رئيس البورصة أحمد عبد الرحمن ونائب محافظ الغربية الدكتور محمود عيسى واللواء محمد بهاء رئيس مجلس ومدينة طنطا ونيفين الكيلاني رئيس مجلس أمناء البورصة المصرية ووفاء وديع المدير التنفيذي لمؤسسة البورصة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة.

الفئات الأولى بالرعاية

 

وشملت القافلة 7 تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، وانف واذن، الرمد،كما تم إجراء الفحوصات  الطبية على المرضى من الفئات الأولى بالرعاية وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1400 مريض، وتم تسليم 146 نظارة بعد إجراء الفحوصات.

 

المبادرات الصحية لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا

 

وأكدت مؤسسة راعي مصر استمرار التعاون مع مؤسسة البورصة لتنفيذ المبادرات الصحية لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم بالمجان وصولًا لمجتمع صحي وسليم.

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