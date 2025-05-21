طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في البيت، النتيجة مبهرة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، هي الأساس لعمل أي تورتة، وهي مميزة بأنها هشة ومرتفعة، ويمكن تنفيذ طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، بكل سهولة في البيت، للتوفير في الميزانية، فبدلًا من شراء تورتة بأسعار خيالية، يمكن عملها في البيت بأقل التكاليف.

وطريقة عمل الكيكة الإسفنجية تحتاج خطوات عديدة ومقادير مضبوطة حتى يكون هش ومرتفع، وبعض ربات البيوت تحترف طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكيكة الاسفنجية.

الكيكة الاسفنجية

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية:



صينية مقاس 28 أو 30

2 كوب ونصف دقيق

2 كوب سكر

10 بيضات

ملعقة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر



خطوات عمل الكيكة الاسفنجية:

- تدهن الصينية بأكملها بالزبد القاع والجوانب ثم تبطن بورق الزبد أو ترش بالدقيق المخلوط بالسكر وتترك جانبا.

- يتم إشعال الفرن قبل البدأ فى مزج المقادير مع ملاحظة أن من أهم شروط نجاح الكيكة الإسفنجية هو وضعها فى الفرن الدافئ لتخبز مباشرة بعد الإنتهاء من العمل.

- يوضع البيض والسكر فى إناء ثم يوضع في إناء أكبر منه به ماء يغلى "حمام مائى" بحيث لا يلمس الماء قاعدة إناء الخفق.

- يخفق البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائى أو السلك حتى تتكون علامة الشريط أى إذا رفع المضرب يتساقط منه العجين وتظهر علامة على السطح ثم تختفي بعد لحظات.

-يرفع الإناء من فوق الماء الساخن ويستمر بالخفق حتى يبرد.

يضاف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر بخفة على دفعات بملعقة خشبية ويجب أن تختفي الدفعة الأولى قبل إضافة الدفعة التى تليها إلى نهاية المقدار.

- يصب الخليط فى الصينية المدهونة والمبطنة بحيث لا تزيد الكمية عن ثلثي الصينية.

- توضع الصينية فى الفرن المتوسط الحرارة على درجة حرارة 190 او 200 درجة مئوية ويغلق باب الفرن ولا يجوز فتحه مطلقا قبل مرور 20 دقيقة حتى لايدخل الهواء البارد ويتلف العجين.

- يستغرق خبز الكيكة بين 25 إلى 30 دقيقة.

- بعد انتهاء هذه المدة المذكورة، نخرج الكيك من الفرن ونتركها تهدأ قليلا.

- نقلب الكيك على منخل سلك أو قاعدة سلك وتترك لتبرد بعيدا عن تيارات الهواء ولا يبدأ فى حشوها إلا بعد أن تبرد تماما.

- يفضل أن توضع فى الثلاجة ليلة كاملة، ثم يتم تقطيعها وسقيها وحشوها وعمل التورتة بالشكل والحشو المناسب حسب الرغبة، حيث أن مكوثها يوم فى الثلاجة يسهل من تقطيعها وحشوها ويجعل مذاقها أفضل.

ولعمل الكيكة العادية.

طريقة الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:

3 كوب دقيق

5 بيضات

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

فانيليا

2 كوب سكر

كيس بيكينج بودر

طريقة عمل الكيكة العادية:

- نسخن الفرن، ونحضر صينية فرن مدهونة بالزيت ومعفرة بالدقيق.

- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع به البيض ونضرب جيدا حتى يفتح لونه.

- نضيف الفانيليا لبيض ونخفق مرة أخرى.

- بعدها نضيف اللبن الحليب ونضرب جيدا، ثم نضيف الزيت والسمن ونستمر فى الخفق.

- بعدها نضيف السكر تدريجيا مع الخفق المستمر، حتى تتجانس المكونات.

- نحضر بولة عميقة ووننخل الدقيق ونضعه بالبولة ونضيف له البيكينج بودر ونخلط جيدا.

- نحضر خليط البيض واللبن، ونضيفه إلى الدقيق تدريجيا مع الخفق الجيد بالمضرب اليدوي، حتى نحصل على خليط متجانس.

- نصب خليط الكيك فى صينية الفرن التى جهزناها فى البداية.

- ندخل صينية الكيك فى الفرن الساخن ونتركها لمدة 30 دقيقة.

عند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.



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