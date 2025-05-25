الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يكرم رئيس مركز الصف وقيادات لجنة التصالح

محافظ الجيزة يكرم
محافظ الجيزة يكرم أعضاء مركز ومدينة الصف
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كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كل من فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، والمهندسة جوهرة مجدي محمد مهندسة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف ورئيسة لجنة التصالح، وهدى محمد حسين مشرفة النظام بالمركز التكنولوجي ووكيلة لجنة التصالح، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء إلى جانب مهامهم المكلفين بها.

تكريم محافظ الجيزة للعاملين المتميزين

وقام المحافظ بمنحهم شهادات تقدير عرفانًا بما بذلوه من جهود حثيثة ساهمت في دفع العمل وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف الحيوي. 

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم وتحفيز الكفاءات البشرية وتشجيع روح الالتزام والعطاء في مختلف القطاعات، وخلق مناخ من المنافسة الإيجابية بين الموظفين، مع إبراز وتقدير المجهودات المبذولة وسرعة إنجاز الأعمال لما لذلك من أثر إيجابي على جودة الخدمات المقدمة وتلبيتها لتطلعات المواطنين.

دعم وتحفيز الكفاءات البشرية وتشجيع روح الالتزام

وخلال التكريم شدد المحافظ على المكرّمين ضرورة مواصلة العمل بجدية في ملف التصالح لما له من أهمية بالغة مع الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات وسرعة البت في الطلبات والتيسير على المواطنين أثناء إجراءات التقديم بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مركز ومدينة الصف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف المركز التكنولوجي

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