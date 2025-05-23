محافظ الجيزة يعلن انتهاء إعداد المخططات الاستراتيجية لـ11 مدينة و160 قرية (تفاصيل)

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتهاء إعداد المخططات الاستراتيجية العامة لجميع مدن وقرى المحافظة والتي تشمل 11 مدينة و160 قرية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتنظيم النمو السكاني والعمراني.

المخططات الاستراتيجية العامة لمدن وقرى الجيزة

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط التفصيلي لعدد 9 مدن وهي “كرداسة، العياط، منشأة القناطر، أوسيم، الحوامدية، البدرشين، أطفيح، الصف، وأبو النمرس” بالإضافة إلى 159 قرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أنه جار تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة لعدد 83 قرية وهي قرى مراكز "العياط، البدرشين، الحوامدية، منشأة القناطر" .

وتابع: كما تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتحديث باقي قرى مراكز "أبو النمرس، الصف، أطفيح، كرداسة، أوسيم، الواحات البحرية" بعدد 76 قرية.

تحديث الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة لـ 83 قرية بالجيزة

وأوضح المحافظ أنه جارٍ الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة الجيزة ومدينة الباويطي بالواحات البحرية، إلى جانب قرية العقباوي التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك لضمان توافق تلك المخططات مع متطلبات التنمية وخدمة المواطنين.

أكد محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات الاستراتيجية التفصيلية والأحوزة العمرانية يأتي في إطار جهود الدولة في تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تحظى برعاية واهتمام بالغ من القيادة السياسية لما لها من أهمية في توفير حياة أفضل للمواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ المخططات وفقًا للمعايير والأسس المعتمدة مشددًا على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات التفصيلية كل فيما يخصه.

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