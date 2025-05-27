محافظ الجيزة يتفقد رفع كفاءة وصيانة كوبري البليدة بمركز العياط

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة العياط لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجولات الميدانية لمحافظ الجيزة

استهل المحافظ جولته بتفقد كوبري البليدة عقب الانتهاء من مشروع الإحلال والصيانة اللازمة لبلاطات جسم الكوبري ورفع كفاءته حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لنقل الحركة المرورية من طريق مصر/أسيوط الزراعي إلى داخل قرية البليدة، مما يسهم في تيسير حركة المرور.

وخلال المعاينة وجه محافظ الجيزة بضرورة التأكيد على إجراء الاختبارات الهندسية اللازمة للتأكد من تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، بما يحقق أقصى درجات السلامة والأمان.

أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بالعياط

كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية، أحد الشوارع الحيوية بمدينة العياط، والذي يسهم في تسهيل حركة المرور وربط منطقة المزلقان بغرب وشرق المدينة وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق، بما ينعكس إيجابًا على حركة المرور وجودة الحياة اليومية للمواطنين.

الانتهاء من المشروعات الجارية بمركز ومدينة العياط

وشدد المهندس عادل النجار على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية بمركز ومدينة العياط وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لضمان الاستفادة القصوى للمواطنين.

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