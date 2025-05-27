الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد رفع كفاءة وصيانة كوبري البليدة بمركز العياط

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
ads

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة العياط لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجولات الميدانية لمحافظ الجيزة

استهل المحافظ جولته بتفقد كوبري البليدة عقب الانتهاء من مشروع الإحلال والصيانة اللازمة لبلاطات جسم الكوبري ورفع كفاءته حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لنقل الحركة المرورية من طريق مصر/أسيوط الزراعي إلى داخل قرية البليدة، مما يسهم في تيسير حركة المرور.

وخلال المعاينة وجه محافظ الجيزة بضرورة التأكيد على إجراء الاختبارات الهندسية اللازمة للتأكد من تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، بما يحقق أقصى درجات السلامة والأمان.

أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بالعياط

كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية، أحد الشوارع الحيوية بمدينة العياط، والذي يسهم في تسهيل حركة المرور وربط منطقة المزلقان بغرب وشرق المدينة وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الطرق، بما ينعكس إيجابًا على حركة المرور وجودة الحياة اليومية للمواطنين.

الانتهاء من المشروعات الجارية بمركز ومدينة العياط

وشدد المهندس عادل النجار على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية بمركز ومدينة العياط وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لضمان الاستفادة القصوى للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة مدينة العياط مركز ومدينة العياط كوبري البليدة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة في مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم: تدني الإيجارات يعوق تحسين مستوى الخدمات

وزيرة البيئة تشارك في احتفالية السفارة الألمانية بالفعالية المائة من محادثات القاهرة للمناخ

محافظ الجيزة يكرم رئيس مركز الصف وقيادات لجنة التصالح

محافظ الجيزة يبحث مع سفير اليابان أوجه التعاون المشترك

وزير البيئة: الأمن الغذائي فرصة ذهبية للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر

الجيزة تعلن الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بـ 11.5 مليون

وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي

محافظ الجيزة يعلن انتهاء إعداد المخططات الاستراتيجية لـ11 مدينة و160 قرية (تفاصيل)

الأكثر قراءة

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

رسالة طمأنة من وزير العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

نائب يثير أزمة بجلسة العلاوة، ورئيس البرلمان يحذر من الخروج عن اللائحة

النيابة تطالب تفريغ هاتف أحمد الدجوى وإعداد تقرير مفصل بالمكالمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 27- 5- 2025 في الأسواق

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

المزيد
الجريدة الرسمية