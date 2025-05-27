الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرة الإدارة الصحية بالعاشر تتفقد الخدمات بمركز طبي 46

مديرة الإدارة الصحية
مديرة الإدارة الصحية بالعاشر تتفقد الخدمات بمركز طبي 46

 تفقدت، اليوم، الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبي ٤٦، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث قامت بالمرور على غرفة المشورة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية. 

مديرة صحة العاشر تتفقد المركز طبي بالحي 15 الجديد

عيادة النسا وتنظيم الأسرة 

 تفقدت مديرة الإدارة الصحية بالعاشر جميع العيادات بالمركز والتي تشمل عيادة طب الأسرة وعيادة النسا وتنظيم الأسرة وعيادة الأسنان وعيادة العلاج الطبيعي وعيادات الأخصائي بالمركز، بالإضافة إلى خدمات متابعة الطفل. 

 

متابعة الحوامل وصرف الألبان 

كما تم متابعة الحوامل وصرف الألبان والتطعيمات ومتابعة انتظام سير العمل بهم، وكذلك أيضا المبادرات الرئاسية التي تشمل قلبك أمانة،  الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي،  دعم صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

الاجتماع بفريق الإشراف والعاملين بالمركز 

 وتم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة  ورئيسة التمريض بالمركز لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها، وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى، حيث وجدت كافة العيادات إلى تم المرور عليها تسير كما ينبغى. 

مدير صحة العاشر من رمضان بالشرقية تتفقد مركزا طبيا لـ 10 غرب

 

 وفى نهاية الاجتماع قامت الدكتورة هدى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بتكريم  فتحية رجب التى تعمل إدارية بالمركز، وذلك لبلوغها السن القانوني للمعاش وتم تقديم الشكر والتقدير لها لجهودها المبذولة خلال فترة عملها بالمركز متمنية لها دوام الصحة والعافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة هدى ناحي مديرة الادارة الصحية مدينة العاشر من رمضان الفريق الاشرافى بالادارة مركز طبي46 اتظام سير العمل غرفة المشورة الادارة الصحية يالعاشر

مواد متعلقة

مديرة صحة العاشر تتفقد المركز طبي بالحي 15 الجديد

مدير صحة العاشر من رمضان بالشرقية تتفقد مركزا طبيا لـ 10 غرب

مديرة صحة العاشر تتابع انتظام سير العمل بالمراكز الطبية

مدير صحة العاشر تتفقد مركز صحة الأسرة بالمجاورة الأولى

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز تعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

السلطات الموريتانية تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا قبالة البحر الأحمر

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يكشف مخطط الإعلام الغربي ويدين استهداف الصحفيين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية