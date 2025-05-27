مديرة الإدارة الصحية بالعاشر تتفقد الخدمات بمركز طبي 46

تفقدت، اليوم، الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان والفريق الإشرافى بالإدارة بالمرور على مركز طبي ٤٦، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث قامت بالمرور على غرفة المشورة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية.

عيادة النسا وتنظيم الأسرة

تفقدت مديرة الإدارة الصحية بالعاشر جميع العيادات بالمركز والتي تشمل عيادة طب الأسرة وعيادة النسا وتنظيم الأسرة وعيادة الأسنان وعيادة العلاج الطبيعي وعيادات الأخصائي بالمركز، بالإضافة إلى خدمات متابعة الطفل.

متابعة الحوامل وصرف الألبان

كما تم متابعة الحوامل وصرف الألبان والتطعيمات ومتابعة انتظام سير العمل بهم، وكذلك أيضا المبادرات الرئاسية التي تشمل قلبك أمانة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، دعم صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

الاجتماع بفريق الإشراف والعاملين بالمركز

وتم الاجتماع بفريق الإشراف بالإدارة ومديرة ورئيسة التمريض بالمركز لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها، وتم تقديم الشكر لمديرة المركز والفريق الطبى، حيث وجدت كافة العيادات إلى تم المرور عليها تسير كما ينبغى.

وفى نهاية الاجتماع قامت الدكتورة هدى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بتكريم فتحية رجب التى تعمل إدارية بالمركز، وذلك لبلوغها السن القانوني للمعاش وتم تقديم الشكر والتقدير لها لجهودها المبذولة خلال فترة عملها بالمركز متمنية لها دوام الصحة والعافية.

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