الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

ضبط 17 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

حملات تموينية
حملات تموينية

 واصل  قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

 

حملات تموينية على الأسواق

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 17 طن دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

 

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 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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استراتيجية وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أسعار الخبز الرقابة على الأسواق التلاعب بأسعار الخبز التموين والتجارة عدم الإعلان عن الأسعار

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