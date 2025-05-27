الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

هربا من منزلهما لسوء معاملة أسرتهما.. الأمن يكشف لغز اختفاء فتاتين بالشرقية

قوات الأمن
قوات الأمن

 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن التضرر من تغيب فتاتين بالشرقية.
 

هربا من منزلهما لسوء معاملة أسرتهما

 رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من تغيب فتاتين بالشرقية.
 

الأمن يكشف لغز اختفاء فتاتين بالشرقية 

 وبالفحص، تبين أنه تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من والدي الفتاتين بغياب ابنتيهما، وهما طالبتان، عمرهما 18 سنوات، عن مسكنهما عقب خروجهما، لقيام أسرتهما بتعنيفهما لإهمالهما فى دراستهما.

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية يتفقد أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة ويتأكد من جودة الخدمات (صور)

قديم ومفبرك، مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعذيب محتجزين داخل أحد أقسام الشرطة


وبإجراء التحريات، تم تحديد مكان تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة، وبسؤالهما كشفتا عن قيامهما بترك مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة أسرتهما لهما.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمهما للأسرة بعد أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرقية مديرية امن الشرقية خطف فتاة الشرقية أجهزة وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية يتفقد أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة ويتأكد من جودة الخدمات (صور)

قديم ومفبرك، مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعذيب محتجزين داخل أحد أقسام الشرطة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين بالقاهرة

يسير عكس الاتجاه، القبض على سائق سيارة صدم أخرى بدائري البساتين

إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب 900 ألف قرص ترامادول بالقاهرة بقيمة 150 مليون جنيه

وصول 8570 من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة

سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه بالسويس والقليوبية

تحرير 950 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأكثر قراءة

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

سبب تأجيل الزمالك الإعلان عن التعاقد مع جون إدوارد

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

بعد تأكيد السيسي على أولوية توطين الصناعة، 10 مجالات للاستثمار في مصر

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

السعودية تكشف حقيقة خطر تفشي الأمراض مع بدء وصول الحجاج

خدمات

المزيد

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

المزيد
الجريدة الرسمية