هربا من منزلهما لسوء معاملة أسرتهما.. الأمن يكشف لغز اختفاء فتاتين بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن التضرر من تغيب فتاتين بالشرقية.



هربا من منزلهما لسوء معاملة أسرتهما

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من تغيب فتاتين بالشرقية.



الأمن يكشف لغز اختفاء فتاتين بالشرقية

وبالفحص، تبين أنه تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من والدي الفتاتين بغياب ابنتيهما، وهما طالبتان، عمرهما 18 سنوات، عن مسكنهما عقب خروجهما، لقيام أسرتهما بتعنيفهما لإهمالهما فى دراستهما.



وبإجراء التحريات، تم تحديد مكان تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة، وبسؤالهما كشفتا عن قيامهما بترك مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة أسرتهما لهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليمهما للأسرة بعد أخذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتهما.

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