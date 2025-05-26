إعلان تصنيف وموعد قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بمشاركة منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موعد قرعة بطولة منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا التي ستقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم، بعدما حسم التأهل من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت في مصر، بجانب 3 منتخبات أخرى تواجدت في دور نصف النهائي من بطولة إفريقيا وهي المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

ووفقًا لموقع فيفا الرسمي، ستُجرى قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة في تشيلي، يوم الخميس المقبل 29 مايو 2025، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت تشيلي، 1 صباح يوم الجمعة 30 مايو.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، حيث جاء منتخب مصر ضمن المستوى الرابع في تصنيف المنتخبات قبل سحب القرعة.

تصنيف منتخب مصر في كأس العالم للشباب

جاء تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم للشباب:

التصنيف الأول: تشيلي (المستضيف)، إيطاليا، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، البرازيل، كولومبيا.

التصنيف الثاني: نيوزيلندا، فرنسا، أوكرانيا، الأرجنتين، نيجيريا، المكسيك.

التصنيف الثالث: اليابان، إسبانيا، جنوب إفريقيا، أستراليا، بنما، النرويج.

التصنيف الرابع: مصر، المغرب، السعودية، باراغواي، كوبا، كاليدونيا الجديدة.

يقود منتخب مصر، جهاز فني يتضمن كل من أسامة نبيه مديرًا فنيًا وعلاء عبده مدربًا عامًا ومحمد عمر النور مدربًا وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

أول تعليق لأسامة نبيه بعد ضياع برونزية أمم أفريقيا للشباب

فيما قدّم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عقب خسارة منتخب الشباب أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، وعدم تحقيق ميدالية قارية.

حققنا الهدف الأساسي بالتأهل لكأس العالم

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “أعتذر للجماهير المصرية عن عدم حصد ميدالية، لكننا حققنا الهدف الأساسي من البطولة وهو التأهل إلى كأس العالم القادمة، وهو ما نعتبره إنجازًا مهمًا.”

وأضاف أسامة نبيه: “أشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال مشوار بطولة أمم افريقيا للشباب، خاصة في ظل الضغوط التي واجهوها لأول مرة في مشوارهم الكروي. كنا نطمح للوصول إلى النهائي على أقل تقدير، ولكن قدر الله وما شاء فعل.”

مباراة مصر ونيجيريا، فيتو

غياب 9 لاعبين أساسيين

وأوضح نبيه أن منتخب مصر خاض مواجهة نيجيريا في غياب 9 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، ما أثر بشكل كبير على أداء الفريق في اللقاء.

كما وجّه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم الكبير الذي قدموه للجهاز الفني خلال الفترة القصيرة قبل انطلاق البطولة، إلى جانب دعم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول.

العمل الجاد سيبدأ فورا استعدادا لكأس العالم

واختتم نبيه حديثه مؤكدًا أن العمل الجاد سيبدأ فورًا استعدادًا لكأس العالم للشباب، مشيرًا إلى أن الفريق أمامه 3 أشهر فقط للاستعداد، وسيسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع خوض مباريات ودية قوية أمام منتخبات كبيرة.

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