كأس أمم إفريقيا للشباب، اكتمل عدد المنتخبات المتأهلة للدور القادم، لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا بتأهل منتخب جنوب إفريقيا.

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب حاليًّا في مصر، وتستمر حتى 18 مايو الجاري، بمشاركة 13 منتخبًا.

وكان منتخب مصر تحت 20 عامًا، حسم تأهله إلى دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب، بعدما حقق الفوز على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ويعتبر منتخب مصر هو ثالث المتأهلين إلى دور نصف النهائي، حيث أول من حجز بطاقة تأهله هو المنتخب النيجيري الذي فاز على السنغال بركلات الترجيح.

كما نجح منتخب المغرب في حصد بطاقة تأهله، بعد الفوز على سيراليون بهدف دون رد، في المباراة انتهت بالتعادل السلبي وتم اللجوء إلى شوطين إضافيين ليحسمها المنتخب المغربي لصالحه.

المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب

1- نيجيريا

2- المغرب

3- مصر

4- جنوب إفريقيا

وستقام مباريات دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الخميس القادم 15 مايو الجاري، لحسم الفريقين المتأهلين إلى النهائي يوم 18 من الشهر ذاته.

وكان دور المجموعات أسفر عن تأهل 8 منتخبات إلي الدور ربع النهائي وهم جنوب أفريقيا متصدرًا للمجموعة الأولي وسيراليون وصيفا بينما تأهل المغرب متصدرا للمجموعة الثانية ونيجيريا وصفا في حسن تأهل غانا متصدرا للمجموعة الثالثة والكونغو الديمقراطية وصيفًا.

منتخب مصر الذي تواجد في المجموعة الأولى تأهل ضمن أفضل منتخبين في المركز الثالث برفقة منتخب الكونغو الديمقراطية الذي تواجد في المجموعة الثانية.

وودع منافسات أمم إفريقيا من دور المجموعات كلا من زامبيا وتنزانيا وتونس وكينيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

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