أسامة نبيه قبل مواجهة نيجيريا: نتطلع لبرونزية أفريقيا للشباب، ولاعب الفراعنة: نعتذر للشعب المصري

أمم إفريقيا للشباب، قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم فى المؤتمر الصحفي اليوم قبل لقاء نيجيريا غدا باستاد الدفاع الجوى على برونزية كأس الأمم الأفريقي: حققنا الهدف الاستراتيجي من البطولة وهو الصعود إلى مونديال تشيلي المقبل مع ثلاثة من المنتخبات الكبيرة هى: المغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وتابع: الآن نتطلع إلى الخاتمة السعيدة باحراز الميدالية البرونزية بعد افتقدنا فرصة المنافسة على اللقب القاري.

واضاف: كنا نأمل أن نهدي اللقب إلى الجمهور المصري العظيم ولكن الحظ لم يحالفنا فى لقاء الدور قبل النهائي وقدر الله وما شاء فعل.



واوضح اسامه نبيه: المنتخب المصري مر بظروف استثنائية منذ ولايتي المهمة الفنية له منذ ٨ أسابيع وحصيلة أيام تدريبه لم تتجاوز ٢٧ يوما هى الفترة الحقيقية والفعلية تدريبه،ونجحنا فى تحقيق الهدف بفريق عمره ٢٧ يوما فى مواجهة منتخبات أفريقية يتم تجهيزها منذ ثلاث واربع سنوات وهذا أمر يحسب للاعبينا الشجعان الذين بذلوا كل ما وسعهم وحققوا الهدف الرئيسي من البطولة الإفريقية.

وشدد:سنسعي للظهور القوي فى المونديال من خلال هؤلاء اللاعبين الابطال دون النظر إلى حملات التقطيع التي يبثها عشاق النقد الهدام.

واكد اسامه نبيه فى كلامه:أن مواجهة نيجيريا لن تكون سهلة فى ظل حالات الإجهاد والإرهاق والإصابات التى تحيط بالفريق ولكننا كلنا امل فى تحقيق البرونزية كأقل تقدير لجمهورنا العظيم.

تصريحات لاعب منتخب مصر

ومن جانبه قال سيف سفاجه نجم منتخب مصر للشباب: نعتذر للشعب المصري لغيابنا عن النهائي الافريقي ونتطلع للتعويض باحراز الميدالية البرونزية.

وتابع كنا نأمل فى إحراز اللقب ولكن جانبنا التوفيق وبذلنا قصاري جهدنا على مدار البطولة وحققنا تذكرة المونديال ونتعهد بالظهور القوي فى كأس العالم وأوجه الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة الكابتن اسامه نبيه الذى تحمل ما لا يتحمله بشر كما انني أشكر كل زملائي بالمنتخب لما قدموه على مدار البطولة وصعودهم ضمن الأربعة الكبار إلى المونديال الذى غاب عنه منتخب الشباب منذ ٨ سنوات.

و يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، لمواجهة نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر، وتختتم فعالياتها غدا الأحد.

منتخب مصر يخسر نصف النهائي

كان منتخب مصر للشباب تلقى الخسارة أمام المغرب بهدف دون مقابل في لقاء الدور نصف النهائي، ليفقد المنافسة على لقب البطولة، ويكتفي بخوض مباراة تحديد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بعد أن ضمن التأهل لبطولة كأس العالم للشباب فى تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا غدا الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0.

وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

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