الثلاثاء 13 مايو 2025
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انفوجراف

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للشباب بتشيلي 2025 (انفوجراف)

كأس العالم للشباب
كأس العالم للشباب

 

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كاس العالم للشباب تشيلي منتخب مصر منتخب نيجيريا منتخب المغرب منتخب جنوب أفريقيا

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