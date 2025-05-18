منتخب مصر يخسر من نيجيريا بركلات الترجيح وينهي أمم أفريقيا للشباب في المركز الرابع (صور)

أمم أفريقيا للشباب، خسر منتخب مصر للشباب من نظيره نيجيريا، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الدفاع الجوي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.

بهذه النتيجة يحصد منتخب الشباب المركز الرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب، فيما حصد المنتخب النيجيري الميدالية البرونزية.

أهداف مباراة منتخب مصر ونيجيريا

وسجل عمر أسامة الهدف الأول لـ منتخب مصر للشباب، في شباك نظيره منتخب نيجيريا بالدقيقة 4.

فيما تعادل منتخب نيجيريا عن طريق أمول في الدقيقة 47.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

ودخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام نيجيريا في أمم إفريقيا للشباب بتشكيل مكون من:

نهائي أمم إفريقيا للشباب

في السياق، يلتقي منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في نهائي أمم إفريقيا للشباب، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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