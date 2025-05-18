أمم أفريقيا تحت 20 سنة، شوط أول سلبي بين المغرب وجنوب إفريقيا

أمم أفريقيا للشباب، انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي في المباراة النهائية التي تقام بينهم اليوم الأحد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب أفريقيا.

وأعلن منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا عن تشكيل فريقها للمباراة النهائية حيث جاء التشكيل لكل منتخب كالتالي:

تشكيل المغرب أمام جنوب إفريقيا

تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب

موعد مباراة نهائي أمم افريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

مباراة شباب مصر والمغرب، فيتو

جنوب أفريقيا تتخطى نيجيريا

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا للشباب لنهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

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