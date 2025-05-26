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خارج الحدود

مصادر فرنسية رسمية تعلق على صفعة ماكرون: مشكلات زوجية ولحظة تنفيس

ماكرون وزوجته، فيتو
ماكرون وزوجته، فيتو

صفعة ماكرون، علق مصدر فرنسي قريب من الرئيس إيمانويل ماكرون، على واقعة تعرضه للصفع على يد زوجته السيدة الأولى بريجيت، مؤكدا صحة الواقعة رغم تكذيبها فى البداية.

 

صفع ماكرون على يد زوجته فى الطائرة

وفى بداية الأمر ومع انتشار فيديو يظهر زوجة ماكرون تصفعه على سلم الطائرة، شكك قصر الإليزيه في صحة المقطع المصور، مشيرًا إلى احتمال التلاعب فيه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن وسائل إعلام فرنسية أكدت لاحقًا صحته.

عقب ذلك تحدث مقرب من ماكرون عن "مشاحنة" بسيطة بين زوجين، وقالت أوساط رسمية للصحفيين، الذين يغطون الرحلة إلى فيتنام: "كانت تلك لحظة ينفّس فيها الرئيس الفرنسي وزوجته توترهما للمرة الأخيرة قبل بدء الرحلة".

 

وأضاف ذات المصدر الذي عزا التعليقات السلبية إلى الدوائر الموالية لروسيا "إنها لحظة ودّ" استغلها "أصحاب نظرية المؤامرة".

الإعلام الفرنسي يهاجم أكاذيب الإليزيه حول صفعة ماكرون

من جانبها نقلت صحيفة "إكسبريس" الفرنسية، عن النائب في التجمع الوطني جان فيليب تانجوي، وصفه: تصريحات قصر الإليزيه بأنها "أكاذيب" وقال ساخطا "في مواجهة أدنى مشكلة، يلقي حزب ماكرون باللوم على الذكاء الاصطناعي والاستخبارات الروسية، قبل تبرير ما لا يمكن تبريره" معتبرا أن رد فعل الإليزيه "مثير للقلق بشأن ديمقراطيتنا".

وقالت قناة "آر إم سي" بدورها إن اللقطات المتداولة أثارت ضجة، وعنونت منشور لها على منصة إكس ما جرى بالتساؤل: هل هو مشاجرة أم لفتة مقصودة أم ضربة على الوجه؟ "قصر الإليزيه يستحضر لحظة استرخاء قبل جولة في آسيا".

تعليق مثير لـ الإليزيه على صفع ماكرون من زوجته

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة الرئاسية (فيديو)

 

 

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