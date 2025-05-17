إمساك أردوغان بأصبع ماكرون يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحركة الغريبة (فيديو)

أردوغان وماكرون، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل، حيث ظهر الرئيس التركي أردوغان وهو يمسك بالإصبع الأوسط باليد اليسري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حركة غريبة، وحاولت ماكرون الإفلات منه لكنه لم يستطيع.

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون

لقطة الرئيس التركي أردوغان مع الرئيس الفرنسي ماكرون، خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر تمسك إردوغان بالإصبع الأوسط ليد ماكرون اليُسرى، وبقي هكذا لمدة 13 ثانية، حاول خلالها الرئيس الفرنسي الإفلات من أردوغان، إلى أن تركه الرئيس التركي في النهاية.

أردوغان يمسك بأصبع ماكرون، فيتو



وكشف عدد من النشطاء الأتراك سر إمساك أردوغان بأصبع الرئيس الفرنسي ماكرون ورفضه تركها، موضحين أن هذا دليل هيمنة أردوغان على ماكرون على أرض ألبانيا، وبين أروقة اجتماع المجموعة الأوروبية، ورأى الأتراك في هذا المشهد العابر لوحة نصر رسمها رئيسهم على كف منافسه الأوروبي.

وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس الفرنسي وهو يضع يده على يد أردوغان بقوة، فأمسك أردوغان بإصبع ماكرون عدة ثوان حاول خلالها الرئيس الفرنسي الإفلات حتى تركه في النهاية.

هيمنة أردوغان وأصبع ماكرون

وبحسب ما يُشاع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاول خلال قمة تيرانا في ألبانيا، تأكيد هيمنته على أردوغان خلال مصافحة، بوضع يده على يد أردوغان، وهي لفتة تقليدية تهدف إلى إظهار السيطرة.

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أردوغان يضغط على أصبع ماكرون الأوسط 🖕 pic.twitter.com/IWT39VnEk7 — le prince cherchali tipazi (@Prince4295) May 17, 2025



لكن الرئيس التركي لم قام بإظهار هيمنته على ماكرون، وبدلًا من الابتعاد، أمسك بإصبع ماكرون، مشيرًا إلى أنه هم صاحب الهيمنة عليه، ويصف محللو لغة الجسد ما صنعة أردوغان حيال ماكرون بأنه انقلابًا نموذجيًا، حيث قام برد فعل سلبي عدواني يُفقد أردوغان توازنه دون أن ينطق بكلمة.

وعلق البلوجي أياد الحمود على حركة أردوغان بأصبع ماكرون فقال: "أردوغان يتمسّك بالإصبع الأوسط ليد ماكرون اليُسرى وبقي هكذا لمدة 13 ثانية حاول خلالها الرئيس الفرنسي الإفلات حتى تركه في النهاية.

الحادثة كانت خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا وقال بعض الأتراك إن هذا دليل هيمنة أردوغان على ماكرون.

حسب ما قرأت أن أردوغان وضع يده فوق يد ماكرون حتى يهيمن عليه، فجاء ماكرون ووضع يده الثانية فوق يد أردوغان يعني ترى أنا المهيمن عليك فقام أردوغان بالإمساك بأصبع ماكرون الأوسط يعني لست أنت الذي تهيمن عليّ".

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون مرض أم هيمنة

وقالت البلوجر وعد عمر: " شخصيًا أعتقد الموضوع مختلف تمامًا عن الهيمنة.. من ناحية طبية قد يكون أردوغان يعاني من مرض في الأعصاب.. طريقة مسكه لأصبع ماكرون وتوقفه عن الحركة والرمش بعينيه لثواني وتحديقه لمكان معين تعطي انطباعا بوجود علة جسدية"

هيمنة ماكرون ويد أردوغان، فيتو

وتساءل البلوجر كريم فقال: "لماذا الأصبع الأوسط بالذات أشعر بأن الموضوع فيه شيء أو أن أردوغان يلمح لشيء".

ورد أحد النشطاء فقال: "مسكة الأصبع تدل على قوة الطرف الآخر، أنظر أول ما وضع ماكرون يده على يد أردوغان عيون أردوغان تطايرت بالشر والعداء. هي طبعًا لحظة غضب منه حاول يفعل شيئًا ليرد عليه".

البلوجر أمين محفيديا قال: "تشبث أردوغان بإصبع ماكرون الأوسط لـ13 ثانية تقريبًا، متجاهلًا محاولات الرئيس الفرنسي للفكاك من هذا الأسر المفاجئ".

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