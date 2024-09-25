بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

تألقت السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت ماكرون ، زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون، في عرض مجموعة ديور الجديدة الذي أقيم بمناسبة أسبوع الموضة في باريس.

وكان برفقتها ديلفين أرنو، المديرة العامة لدار الأزياء، والملكة سونيا من النرويج، ليشكلن ثلاثيًّا مميزًا في الصف الأمامي للعرض.

لحظات مميزة تخطف الأضواء

واستقطب حضور بريجيت ماكرون الأضواء خلال العرض الذي أقيم في متحف رودان، بحسب مجلة "باري ماتش" الفرنسية.

وظهرت النسوة الثلاث سريعًا أمام المصورين قبل أن يتوجهن لمتابعة عرض المجموعة الجديدة (ربيع صيف 2025) التي صممتها المبدعة الإيطالية ماريا جرازيا كيوري.

وتعكس هذه اللحظات الرائعة شغف ماكرون بالموضة، إذ تواصل إظهار دعمها لمصممي الأزياء.

وعُرفت بريجيت بعلاقتها الوثيقة مع نيكولا جيسكيير ودار لويس فويتون، التي قدمتها لها ديلفين أرنو خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2017.

وقد عبرت مرارًا عن حبها لعالم الموضة، وقدمت إطلالات لافتة في مناسبات سابقة. في فبراير الماضي، كانت لها إطلالة مميزة في المعهد الفرنسي للموضة، إلى جانب رشيدة داتي، إذ أكدت مكانتها كأيقونة للموضة.

إطلالة ساحرة بالأسود

في عرض ديور، اختارت بريجيت إطلالة كاملة بالأسود، إذ ارتدت أحذية كعب عالٍ جلدية ذات رأس مدبب، وسترة-tailor بقصة ضيقة، وتنورة تصل إلى ما فوق الركبة.

وأكملت السيدة الأولى الفرنسية مظهرها بحقيبة "ليدي ديور" الصغيرة، مع مجموعة من اللؤلؤ. وقد تميز مكياجها بالبساطة والأناقة، فقد حافظت على مظهر طبيعي مع لمسات جمالية تضفي على عينيها المزيد من السحر.

وحافظت بيرجيت ماكرون خلال العرض على أسلوبها الجمالي المعتاد الذي يعكس بشرة وشفتين بمظهر طبيعي، مع عيون مُكحلة بشكل أكثر وضوحًا.

وتظل بريجيت ماكرون رمزًا للأناقة والتميز في عالم الموضة، مما يثبت مجددًا أنها ليست مجرد زوجة رئيس، بل شخصية بارزة في الساحة العالمية للموضة.