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خارج الحدود

تعليق مثير لـ الإليزيه على صفع ماكرون من زوجته

ماكرون وزوجته، فيتو
ماكرون وزوجته، فيتو

أثار مقطع فيديو متداول جدلا، اليوم الاثنين، بعد أن أظهر بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي تدفع وجه زوجها عند باب الطائرة بعد وصولهما إلى فيتنام في رحلة آسيوية، في حين قلل قصر الإليزيه من أهمية اللقطة واصفا إياها بأنها "لحظة من الألفة" بين زوجين.

ويُظهر المقطع القصير باب الطائرة وهو يُفتح، ويظهر ماكرون عند المدخل، بعد ثوانٍ، تمتد يدا بريجيت ماكرون من الجانب وتدفعان وجه الرئيس، فيما يبدو وكأنها دفعة مفاجئة.


ويبدو ماكرون في المقطع مندهشا للحظة، لكنه سرعان ما يلوح للصحافة في الخارج.

وبينما ينزل الزوجان الدرج، يعرض ماكرون على بريجيت الإمساك بذراعه، لكنها لا تفعل ذلك، وتفضل بدلًا من ذلك الإمساك بحافة الدرج.

في البداية، نفى الإليزيه وقوع الأمر، قبل أن يتحول لاحقا إلى التقليل من أهميته. إذ قال مصدر بالإليزيه إن الأمر كان عبارة عن "لحظة من الألفة".

وبحسب  مصدر لـCNN: " كانت تلك اللحظة التي كان فيها الرئيس وزوجته يسترخيان للمرة الأخيرة قبل بدء الرحلة، وكانا يداعبان بعضهما على سبيل المزاح".

وتابع المصدر قائلا: "لم تعد هناك حاجة إلى المزيد لنظريات المؤامرة"، وقال: إن المتصيدين المؤيدين لروسيا سارعوا إلى تحويل هذه اللحظة إلى سبب في إثارة الجدل.

وتأتي واقعة هانوي في وقت يواجه فيه ماكرون موجةً أخرى من التضليل الإعلامي. 

ففي وقت سابق من هذا الشهر، نفى قصر الإليزيه ادعاءً انتشر على نطاق واسع، روّج له مسؤولون في الكرملين، بأن الرئيس الفرنسي كان يتعاطى الكوكايين على متن قطار متجه إلى كييف برفقة المستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، واصفًا إياه بـ"الأخبار الكاذبة".

 

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