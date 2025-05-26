الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة الرئاسية (فيديو)

ماكرون وزوجته
ماكرون وزوجته

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع  فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتلقى صفعة من زوجته بريجيت بعد أن هبطت طائرتهما الرئاسية في فيتنام.

 ماكرون يتلقى صفعة من زوجته أمام عدسات الكاميرات

 وذهب ماكرون في زيارة إلى  فيتنام في مستهل جولته الرئاسية في آسيا، حيث يطمح إلى توقيع مجموعة من العقود الضخمة. 

وخطفت لحظة غريبة أثناء زيارة ماكرون الأنظار وأثارت جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فعند فتح باب الطائرة الرئاسية بعد هبوطها، ظهر ماكرون وكأنه تلقى صفعة مفاجئة على وجهه.

وتُظهر اللقطات المصورة يدين تلامسان وجه الرئيس بشكل مفاجئ عند فتحة باب الطائرة. وتعود الذراعان على الأرجح إلى زوجته بريجيت التي كانت ترتدي زيا أحمر لدى خروجها من الطائرة.

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وبدا أن ماكرون تفاجأ من الموقف، حيث تراجع بخفة وقطب حاجبيه، قبل أن يدرك أن الباب قد فتح، ثم تمالك نفسه ووجه التحية للحضور، وتقدم برفقة بريجيت نحو  السلم. وحاول الإمساك بذراعها لمساعدتها على النزول من السلم، لكنها رفضت.

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ماكرون فيتنام الطائرة الرئاسية

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